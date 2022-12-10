Кролик не такой уж мягкий и пушистый. Почему нельзя дарить живой символ 2023 года и что делать, если вручили вам

Лучший мой подарочек... это кролик! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Продам декоративного кролика! Символ Нового года - лучший подарок для вас и ваших детей. Принесет удачу в дом!» - таких объявлений уже сейчас в интернете вагон и маленькая тележка. А на дворе только начало декабря. То ли еще будет! И ведь покупатели непременно найдутся – и не единичные. Это тигров не спешили дарить в подарок, а маленьких-милых кроликов - почему бы и нет. Оригинально же, ну или было когда-то. Правда, экстаза от живых презентов никак не разделяют в зоопарках. Ведь именно туда спустя неделю (в лучшем случае) и несут тех самых змей, ящериц, барашков и прочих других символов Нового года. Кролик, конечно, зверь попроще, но тоже не собака и не кошка. Почему ушастого не стоит дарить сюрпризом икак правильно о нем позаботиться, если вам вручат символ 2023 года? Разбиралась «Комсомолка».

«Ласковый как кошечка, но грызет, все что видит»

Сначала история из жизни: у моей подруги несколько лет жила крольчиха, спасенная с помойки. Кстати, оказалась там рыжая Зайка, как назвали милаху, аккурат после Нового года, года кролика. Дело было ровно 12 лет назад. Подарочек, судя по всему, по вкусу не пришелся. И некто даже до зоопарка донести не удосужился – бросили в полиэтиленовом мешке прямо в мусорный бак. Он зашевелился, когда к ящику подошла подруга. Так Зая обрела дом.Прижилась, стала ласковая как кошечка - любила, чтобы брали на ручки и гладили, носилась по комнате и даже засыпала в обнимку с хозяйкой.

- Зато: минус мышка от компьютера, колонки, интернет-кабель, шторы и палас. В общем, грызла все, все, что можно грызть, - смеется, вспоминая, подруга. - А еще она скучала одна, с нетерпением ждала, когда выпущу из клетки. Если не выпускала, она очень злилась и пыталась выломать дверцу!

Животное, действительно, не совсем обычное. Это надо осознавать. Придется покупать клетку, кормить, у кроликов свой рацион – сено, овощи, фрукты, специальный корм, лечить, если вдруг заболеет. Кролик – не мягкая игрушка. И если собираетесь его дарить –однозначно стоит предупредить будущего владельца.

А еще не лишним будет ознакомиться с основными правилами содержания ушастых милах. Какими? Разбираемся вместе с директором иркутской зоогалереи Людмилой Ивушкиной и ветеринарным врачом из Иркутска Александром Тихенко.

Ушастому нужно особое питание, корм, прививки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 ГЛАВНЫХ СОВЕТОВ, ЕСЛИ ДАРИТЕ ВЫ

1. Помните, что кролик - не игрушка, - говорит Людмила Ивушкина. - Точно не стоит вручать его детям младше 12-13 лет. Маленький ребенок может неосознанно причинить питомцу боль: схватить за уши, слишком сильно сжать или уронить. Кролик - очень хрупкое и нежное животное, он запросто погибнет, если упадет на пол! Или же от испуга включит самозащиту: лягнет сильными задними лапами, поцарапает или даже укусит. Если его и брать на руки, то очень осторожно, подкладывая ладонь под живот, чтобы не травмировать.

2. Ушастый легко простужается, поэтому зимой его нельзя выносить на улицу без специальной теплой переноски. И то перебежками - из зоомагазина до машины, из машины до дома. Сквозняки, то есть проветривания, ему тоже противопоказаны. Летом прогулки на свежем воздухе тоже нежелательны. Если только у хозяев не частный дом, огороженная территория. Кролики пугливы. От любого шума могут дать деру, а там попасться на растерзание собакам, например, или просто потеряться. И опять же и в жаркое время года кролик может простыть.

3. Желательно попросить у заводчиков или в зоомагазине справку о прививках. Как и любое другое домашнее животное, кролик может быть переносчиком паразитов и инфекций, - поясняет Александр Тихенко.- Если раньше питомца не вакцинировали, не глистогонили, то лучше отнести его к ветеринарам, провести все нужные процедуры и завести ветпаспорт. Так и кролик не захворает, и люди не подцепят от него паразитов. В дальнейшем его нужно будет глистогонить примерно раз в три месяца.

4. В идеале - дарить кролика с клеткой. Ну или обговорить этот момент с теми, кому подарок предназначен - может быть, сами клетку подготовят. Но она обязательно должна быть! Вместе с подстилкой из опилок, поддоном и поилкой. Выпускать питомца, чтобы побегал по дому, следует только под контролем хозяев, иначе или сгрызет что-нибудь, или ненароком попадется под ноги.

5. То же самое с питанием - купите тот же корм, которым кролика потчевали в зоомагазине или заводчики, чтобы не шокировать питомца в новом доме незнакомой пищей. Заранее запаситесь сеном и веточками или предупредите об этом будущих владельцев, - очень важно, чтобы кролик мог постоянно что-то жевать! Как у грызунов, у него непрерывно растут зубы (примерно 3 мм в неделю), и если не давать грубую растительную пищу, то они не будут стачиваться и запросто врастут, например, в щеку. Тогда без помощи ветеринаров не обойтись. Иногда для ушастых покупают специальный точильный камень.

Кролик - очень хрупкое создание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

…И ЕЩЕ 3 СОВЕТА, ЕСЛИ ПРЕПОДНЕСЛИ ВАМ

1.Первое, что нужно обеспечить питомцу, если сюрприз застал вас врасплох, - сено и воду. Это из жизненно необходимого. Уже потом можно запастись специализированным кормом, овощами и фруктами (кролику показана морковь, капуста, огурец, кабачок, свекла, зелень; реже, примерно пару раз в неделю, фрукты - например, яблоки и груши).А вот со своего стола ушастого ни в коем случае ничем подкармливать нельзя.

2. Уберите с пола все провода и все, что животное может погрызть, особенно если символ года вам подарили сюрпризом и без клетки. Лучше поселить его в отдельную комнату, чтобы он не носился по квартире, и сразу приучать к туалету в определенном месте (где в дальнейшем появится его "домик").

3. Наблюдайте за состоянием ушастого - активен ли он, ест ли? Если питомец вялый, это тревожный звонок: не исключено, что он чем-то болеет, или ему не подходит новый рацион, или переживает стресс от перемены места жительства. К людям, как собаки или кошки, кролики привязываются редко, так что от тоски они не умирают, но за здоровьем надо пристально следить и в случае чего идти к ветеринару.

КСТАТИ

Еще три вопроса об ушастых

1. Нужно ли играть с кроликом?

- Нет, от природы у этих животных нет потребности в игре. Так что никакие мячики и фантики уж точно не понадобятся. Но важно движение, так что каждый день отпускайте на "прогулку" (по квартире, разумеется!) хотя бы на час. Можно дать ушастому пророщенную зелень или веточки - он с удовольствием повозится с ними.

2. Как поддерживать гигиену?

- В зоомагазинах есть специальные шампуни для мытья кроликов, обычное мыло ему, конечно, не подойдет. Купание - в теплой воде, голову мочить нежелательно, ушки и глаза - чистить ватным тампоном.

3. Подружится ли кролик с другими питомцами?

- Таких случаев, говорят ветеринары, полно. Однако знакомить ушастого с кошкой или собакой нужно аккуратно, присматривая за ними, и лучше всего это делать, пока питомцы маленькие, чтобы с детства привыкли друг к другу.

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