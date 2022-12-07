Волк из «Ну, погоди» - социопат, а Кот Леопольд - терпила: психологи рассказали, что не так с героями советских мультфильмов

«Ну, погоди, Заяц...пока я бабушку через дорогу переведу». Фото: кадр из мультфильма

Кот Леопольд, почтальон Печкин, Винни-Пух - на советских мультфильмах выросло не одно поколение. Да и сейчас растет. Выросло и поколение экспертов, готовых со звериной серьезностью разоблачать известных детских персонажей. Попугай Кеша - нарцисс, кот Леопольд - терпила, у Винни-Пуха с Пятачком вообще больные созависимые отношения...Труды знатоков человеческих и мультяшных душ гуляют по интернету, собирая сотни комментариев из серии «А ведь это смотрят наши дети!». «Комсомолка» изучила черный список мультфильмов и поговорила о нем с клиническим психологом Оксаной САВЧУК.

Волк – асоциальный элемент

Зверюга в расклешенных брюках держит первое место по количеству претензий в свой адрес: мусорит, курит, все ломает, работать не хочет, только Зайца бедного третирует. «Первый признак асоциального поведения - бессердечие и равнодушие к чувствам других, - клеймят Волка специалисты. - Второй - постоянный конфликт с обществом, то есть игнорирование общепринятых норм поведения, третий - неспособность выстраивать близкие отношения». А теперь представим серию мультфильма, в которой Волк видит Зайца и говорит: «Ну, заяц! Ну, погоди... Пока я переведу бабушку через дорогу...». Потом выбрасывает в урну кофейный стаканчик и зовет Зайца собирать металлолом…

Ай-ая-яй, Леопольд…

«Ребята, давайте жить дружно!» - поправляя большой бант на шее, заканчивал знаменитой фразой каждую серию кот Леопольд. И в голову она вдолбилась прочно: поссоришься с кем-то и сразу ее вспоминаешь. И стыдно даже как-то. «А не должно быть!» - уверены знатоки психоанализа. «Проглядываются признаки синдрома спасателя, - уверяют интернет-психологи. - Люди с такой проблемой всегда под кого-то прогибаются, подстраиваются, спешат помогать, даже если их об этом не просят. Их жертвенность и великодушие безграничны. Это эдакие Золушки, а если на современном языке - терпилы». Если кому мало - Леопольд еще и циничный терпила, ведь помогает он не по доброте душевной, а ради выгоды. «Так они возвышают себя, ощущают значимость, пытаются выглядеть лучше, чем есть, в глазах других. А сдерживание гнева, к слову, как это постоянно делает Леопольд, прощая все мышам-вредителям, может привести к серьезным последствиям». Вероятно, в психологически «здоровой» версии Леопольд должен был сказать: «Ребята, вы тут живите, как хотите, а я пойду к психологу прорабатывать свои личные проблемы».

Кеша - манипулятор

Попугай Кеша - отъявленный эгоцентрик. Мотает нервы Вовке по поводу и без: «В чем я хожу? В рванье, как Золушка!», «Нашел, когда болеть! У всех лето, море, солнце, воздух и вода - один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта!» А помните сцену, где Кеша якобы решает уйти из жизни? Театрально и громогласно, чтобы все видели слышали. И все ради отпуска на юге... Прирожденный манипулятор! А вот если бы Иннокентий сам убирал за котом лоток, натирал полы да готовил Вовке торты с кремом в ярком передничке, то-то было бы дело!

Попугай Кеша настоящий эгоцентрик. Фото: кадр из мультфильма

Токсичный Печкин

«Его надо в поликлинику сдать! Для опытов...» Почтальон Печкин - личность склочная. Модель его поведения проста: если у меня нет желанного «велосипеда», значит, хорошо не будет никому. «Нехватка денег, любви, хорошей должности и т. д., - что угодно может стать спусковым крючком к такому поведению», - говорят специалисты. Печкин объясняет отсутствием средства передвижения абсолютно все проблемы: возникающие к нему претензии, вредный характер и плохое настроение. Сам же, заметим, он ничего не сделал, чтобы это исправить. И этот человек может научить детей хорошему? Но Печкин - полбеды, там еще есть Дядя Федор, который с котом и собакой разговаривает... Такой сюжет уже не оздоровить.

А таких же "Печкиных" по всему миру очень-очень много. Фото: Иван ВИСЛОВ

Созависимый Пятачок

Кроткий Пятачок - идеальный друг. И в гости за компанию сходит, и последний воздушный шарик отдаст. Поросенок широкой души. Но мир диванных психологов вставляет свое но. «Это синдром созависимого расстройства личности. Нужда в советах, одобрении и помощи даже в повседневных делах - это признаки проблемы. При этом чаще всего главенствующую роль играет кто-то из близких: родитель, приятель или супруг. Обычно «зависимые» чувствуют себя беспомощными, неопытными и оттого готовы делать все, о чем их попросят». Вердикт - перерисовать Винни-Пуха, пусть учится вкладывать душу в отношения с Пятачком.

- Пятачок! Пойдем в гости к Кролику!

- Винни, а когда ты в последний раз интересовался, как мои дела?

КОМПЕТЕНТНО

Оксана САВЧУК - клинический психолог:

«Злодеям по заслугам»

- Советские мультфильмы демонстрировали ребенку ситуации, которые могут произойти в жизни. Разные характеры, разные судьбы, в том числе и злодеи. Но, что важно понимать, развитие событий всегда зависело от поведения героя. Эгоизм, жадность, хамство и другие плохие поступки всегда так или иначе по сюжету наказывались. Кот Леопольд дает маленькому человеку возможность сделать нравственный выбор - ответить хулиганам их же методом или избежать конфликта. Волка из «Ну, погоди!» постоянно бьет по закону бумеранга тем же оружием, которым он пытается победить Зайца. Хочет поймать с помощью веревки, а сам попадает в петлю. И это наглядно учит не рыть другому яму, ибо сам в нее попадешь. Попугай Кеша, который позволяет себя вести по отношению к близким потребительски, оказывается на улице, в другой семье. И понимает: нужно ценить тех, кто рядом. Пятачок, может, и не умеет стукнуть кулаком по столу и высказать собственное мнение, но его герой нам рассказывает о безграничном доверии. Винни-Пух всегда рядом, он готов закрыть собой Пятачка от всех невзгод. И что в этом плохого? Пятачок доверяет другу и вознагражден за это. А Печкин кажется вредным персонажем, но на самом деле он добрый и чуткий. Через него малыши понимают, как важно уделять внимание тем, кто рядом. Тот же велосипед - не какая-то глупая хотелка, Печкину важно чувствовать, что его уважают и любят. Ведь изначально Дядя Федор, Матроскин и Шарик почтальона тоже не особо жалуют. А как только он видит искреннее к себе отношение, сразу смягчается. И вот наука: как ты к людям - так и они к тебе. И это главное. Во времена СССР перед аниматорами стояла задача - дать детям полезный урок. Еще одно преимущество советской мультипликации - развитие у ребенка творческих способностей. С точки зрения искусства многие старые мультики прекрасны!

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