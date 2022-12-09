Погиб за четыре месяца до рождения сына. Дочерей героя спецоперации Максима Концова из Бурятии позвали на елку в Кремле

Боец совершил настоящий подвиг – отдал жизнь за своих товарищей. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Сообщение о трагической гибели лейтенанта Максима Концова пришло в Улан-Удэ, где живет его семья, еще в марте. 33-летний мужчина, офицер Росгвардии принимал участие в спецоперации по защите Донбасса с первых дней ее проведения. Боец совершил настоящий подвиг – отдал жизнь за своих товарищей.

Концов был в составе разведгруппы, которая отправилась для проведения специального мероприятия. На их пути оказался противник. Начался бой.

- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.

4 апреля указом Владимира Путина Максиму Концову было присвоено посмертное звание Героя России. Лейтенанта навечно зачислили в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения. Проводили героя в последний путь на его родной земле 15 апреля.

Офицер ушел из жизни за четыре месяца до рождения сына. Мальчика назвали в честь отца. Также у погибшего героя остались две дочери от первого брака. В пятницу, 9 декабря, глава Бурятии встретился с девочками и их матерью, бывшей женой Максима. В преддверии Нового года Алексей Цыденов преподнес им подарок, о котором мечтают многие дети – билеты на Кремлевскую елку.

- Девочки вместе с мамой собираются на новогодние каникулы в Москву. Поздравил с Днем Героев Отечества, подарил им билеты на Кремлевскую елку. Звезда Героя России была присуждена офицеру Росгвардии Максиму Концову посмертно. Он геройски боролся за будущее всех детей, хочется, чтобы у его детей было счастливым детство! – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память об офицере. Ее установили на фасаде школы, которую в свое время окончил Максим Концов.

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