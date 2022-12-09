Две матери всю жизнь воспитывали чужих дочерей из-за подмены в роддоме, но суд отказал им в компенсации

О правде семьи узнали спустя много лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один случай на тысячи произошел в республике Бурятия. Спустя несколько десятков лет две семьи узнали, что растили не родных по крови дочерей. Роковая случайность или что-то иное стало этому причиной? Вряд ли теперь удастся выяснить. Известно лишь то, что обе женщины на последних сроках беременности в 1983 году поступили в один и тот же родильный дом. Младенцы появились на свет 21 января с разницей лишь в несколько часов. Вскоре наступило время выписки, счастливые мамочки покинули больницу и отправились домой.

О том, что родителей и дочерей не объединяют кровные узы, семьи узнали спустя много лет. Догадки подтвердили результаты генетической экспертизы. Тогда жертвы судьбоносной ошибки обратились в суд и доказали, что с самого рождения растили девочек друг друга.

- Биологические родители были лишены права воспитывать своих родных детей в своих семьях, в кругу родственников, воспитывать их в духе и традициях, принятых в их семейном сообществе, - говорится в материалах Советского районного суда Улан-Удэ. - Девочки также были лишены права жить и воспитываться в родной семье своими биологическими родителями, развивать способности, унаследованные от биологических родителей.

Сибиряки хотели, чтобы виновные в подмене новорожденных понесли наказание и ответили за то, что им довелось пережить. Сказать, что за время разбирательств каждый из них испытал сильный стресс - не сказать ничего. Раскрывшаяся правда подкосила здоровье женщин – приходилось бороться с различными заболеваниями на нервной почве. Матери вместе с дочерями вновь направились в суд, в этот раз с требованием выплатить им компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей.

- Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Министерство Финансов Республики Бурятия, Министерство Здравоохранения Республики Бурятия, Центральная районная больница, - говорится в материалах.

Казалось бы, решение очевидно. Но по окончанию заседания служители Фемиды ошарашили истцов.

- Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

В выплате компенсации было отказано. Но почему? Оказалось, что закон, предусматривающий возможность возмещения морального вреда, впервые был принят в России 31 мая 1991 года, то есть уже после рождения подмененных девочек. А это значит, что «оснований для удовлетворения требования истца у суда не имеется».

Однако шанс добиться справедливости у семей все еще есть. Они могут подать апелляцию в Верховный суд республики, который может встать на их сторону.

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