«Стал мусорщиком»: охранника из Иркутска похоронили заживо, а теперь он лишился и работы

Охранника из Иркутска похоронили заживо, а теперь он лишился и работы. Фото: личный архив героя публикации

Прошло около 8 месяцев со дня смерти 46-летнего Мартина Шпиренка. Тело мужчины нашли в квартире его жены в Ленинградской области. Спустя время, как полагается, прошли похороны. По крайней мере, так говорится в официальных документах, ведь о собственной кончине Мартин узнал от коллег, когда пришел получать… зарплату. Сотрудников бухгалтерии охранного агентства о почившем сотруднике уведомили в Пенсионном фонде. К слову, последние пять лет мужчина живет в Иркутске, а с супругой развелся, но не официально – по факту просто разъехались. Чье же тело тогда обнаружили в доме бывшей пассии? Мартин считает, что этим человеком был новый сожитель бывшей, у которого могло не оказаться при себе документов, удостоверяющих личность. Его и могли принять за Мартина. О том, как сегодня живет пребывающий в здравии «мертвец», в материале «КП» - Иркутск».

Остался без работы

- Руководство отправило меня в отпуск без содержания, - делится Мартин Шпиренок. – Все документы после «смерти» перестали быть действительными, а продолжать работать охранником без лицензии не имею права.

Так, с июля мужчине приходилось жить на старые накопления, а когда и те закончились, выживать на небольшие доходы с мелких подработок. Около месяца иркутянин трудится разнорабочим – собирает мусор и спиленные ветки после обработки деревьев. Смены назначаются вне зависимости от погоды – и в 20, и в 30 градусов мороза. О выплате налогов в пенсионный фонд или начислении трудового стажа речи, конечно же, не идет.

- Я обратился в суд, чтобы меня признали живым, - продолжает рассказывать Мартин. – Предварительное заседание прошло в октябре, а следующее перенесли, так как по видеосвязи должен присутствовать представитель районного суда Санкт-Петербурга, где меня и «похоронили». Состоится оно только 31 января следующего года! Через 1,5 месяца. Что я должен делать все это время, в голове не укладывается.

Чья-то халатность или криминал?

Без паспорта мужчина не может не только найти нормальную работу, но и купить билет на самолет, чтобы улететь в Питер и решить вопросы на месте. Но даже после того, как сибиряка официально признают пребывающим в здравии, его ожидают долгие разбирательства по поиску виновных, чья ошибка стоила охраннику из Иркутска «жизни». С них он планирует потребовать компенсации материального вреда, ведь большая часть средств Мартина уходит на юридические услуги.

- Я считаю, что есть две версии причины случившегося. Первая – кто-то хочет незаконно присвоить себе квартиру в Ленинградской области, ведь после моей кончины, право на нее полностью перейдет жене. Вторая – кто-то в бюрократической цепочке, не удостоверившись в личности усопшего, похоронил его под именем владельца квадратных метров, где и нашли тело.

К слову, странно в этой ситуации и то, что могила Мартина на одном из кладбищ северной столицы значится под номером. То есть погребение было проведено за счет государства. Так обычно поступают с людьми, у которых нет близких или друзей.

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