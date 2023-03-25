Что произошло после концерта Олега Газманова в Иркутске

Концерт Олега Газманова в Иркутске стал настоящим аншлагом! Фото: из архива Юлии Соловьевой

В пятницу, 24 марта, во дворце спорта «Труд» прошел большой сольный концерт одного из самых популярных исполнителей отечественной эстрады - Олега Газманова. Кажется, поклонники творчества звезды ждали его приезда с особым трепетом. Весь следующий день после концерта иркутяне делятся в социальных сетях своими впечатлениями, фотографиями и видео.

Концерт Олега Газманова в Иркутске стал настоящим аншлагом! Фанаты отмечают, что на протяжении нескольких часов исполнитель активно взаимодействовал с публикой и даже приглашал зрителей на сцену, чтобы исполнить танцевальный флэшмоб под знаменитую песню «Морячка». Дети и взрослые танцевали вместе с любимым артистом. На последних куплетах песни пританцовывал уже целый зал! Невероятный спектр эмоций зрители получили, когда Олег Газманов исполнил песню «Мама». В этот момент за спиной исполнителя на экране транслировались фотографии его мамы. Многие слушатели не могли сдержать слез. Ну а больше всего иркутяне ждали знаменитую песню «Вперед, Россия!». Весь зал просто подпевал артисту!

- Вчера исполнилась моя детская мечта – мне посчастливилось побывать на концерте Олега Газманова. Я выросла на его песнях! Я получила огромное удовольствие от концерта. Олег Газманов замечательный артист. Патриот своей Родины. Он искренне общался со зрителями, у него не было заученных текстов, все слова он говорил от души, – делится своими впечатлениями ангарчанка Юлия Соловьева. – Момент, когда Олег Газманов отжался на сцене раз 10 просто меня покорил. Все-таки в 71 год сделать это не так просто! Эмоции от концерта переполняют меня до сих пор.

Другие поклонники тоже делятся впечатлениями в социальных сетях:

«Как же круто было побывать на его концерте! Удачи вам, здоровья и ясных дней!»

«Концерт прошел на «ура»! Олег, спасибо большое за эти эмоции!»

«Желаю вам прекрасных концертов, таких же взрывных, как был в Иркутске!»

Сам исполнитель в своих социальных сетях поблагодарил иркутян за душевный прием.

- Спасибо, Иркутск! Замечательный был концерт! Полный зал. Мне принесли два моих самых первых диска: «Эскадрон» и «Морячка». До встречи!

Из Иркутска Олег Газманов отправился в Новосибирск. Следующий его концерт запланирован на 25 марта.

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