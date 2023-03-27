Прогулка с собакой закончилась реанимацией. 6-летняя девочка упала с семиметровой скалы в Бурятии

Нейрохирурги выявили, что полученные травмы слишком серьезные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бурятии шестилетняя девочка получила тяжелые травмы, упав со скалы. Несчастный случай произошел в городе Закаменск.

Все случилось в субботу, 25 марта. Вечером две сестры решили выйти на прогулку с собакой. Забравшись на семиметровый выступ, одна из девочек неожиданно сорвалась и упала вниз со скалы. Ряд местных СМИ, ссылаясь на слова отца ребенка, сообщают, что скалистая местность расположена прямо за их домом

Прибывшие медики сначала доставили малышку в районную больницу. Однако нейрохирурги выявили, что полученные травмы слишком серьезные. Было принято решение срочно перенаправить маленькую пациентку бортом санавиации в детскую республиканскую больницу Улан-Удэ.

- Благодаря выбранной тактике лечения, а также экстренной госпитализации ребенка удалось благополучно транспортировать девочку в Детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения силами Территориального центра медицины катастроф МЗ РБ. Состояние ребенка стабильно тяжелое, угрозы для жизни ребенка нет, - рассказали в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Позже стало известно, что из реанимации девочку перевели в обычную палату. Но все детали инцидента еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В пресс-службе МВД Бурятии рассказали, что семья девочки благополучная и ранее в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних не состояла.

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