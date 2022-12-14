Защищал маму и брата: что стало со школьником, которого расстрелял пьяный отчим в Бурятии

Задержание отчима. Фото: СУ СК России.

Ночь. В больницу срочно везут двух мальчишек 14 и 16 лет, истекающих кровью. У ребят прострелены ноги. Что произошло? Огонь по братьям, как позже выяснят следователи, открыл… отчим.

Это случилось в феврале в Бурятии. Семья с виду благополучная, супруги Максим и Лариса (имена изменены - прим. Ред.) прожили в гражданском браке семь лет. Беды, как говорится, ничего не предвещало. Но вдруг в мужчине вскипела ревность. Он заподозрил, что Лариса изменяет.

- 13 февраля вечером женщина по просьбе сестры направилась к ней домой, чтобы затопить печь, - рассказывали детали в СУ СКР по Бурятии. - В это же время подозреваемый вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу, он схватил охотничье ружье и кинулся на ее поиски. Дети бросились за ним, чтобы защитить мать.

А дальше разыгралась жуткая драма. Встретив Ларису во дворе дома, ревнивец устроил скандал. А тут и дети подбежали, чтобы защитить маму. В темноте, да еще и спьяну, мужчина не разглядел старшего сына и по ошибке принял его за любовника. Он наставил ружье на ребенка и выстрелил... Дробь попала мальчишке по ногам.

Мать схватилась за ружье и пыталась вырвать его из рук озверевшего супруга. Младший сын подскочил, чтобы помочь. Завязалась борьба и Максим снова спустил курок, на этот раз подстрелив второго пасынка. А затем сбежал.

Но ненадолго. Полицейские нашли его и задержали. Следователи завели уголовное дело по статье "покушение на убийство", расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Я не знаю, что с ним произошло, - рассказывала о супруге Лариса. - Это первый такой порыв ревности. Раньше никогда такого не было. Может быть, он схватился за ружье, потому что был пьяный. Содержал ли он семью? Нет, нашу семью содержала я.

Раненых братьев, которые отважно защищали мать, спасли врачи.

- С мальчиками все хорошо. Говорите они у меня смелые? Да! Так это мои дети! - говорила после трагедии мать школьников в интервью с "КП"-Иркутск.

А теперь стало известно, что младшему сыну (сейчас он учится в девятом классе) следователи вручили высокую награду - медаль «За содействие». Так его поощрили за мужество при спасении мамы и старшего брата от вооруженного преступника, при том что сам мальчик получил ранение.

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