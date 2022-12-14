Первоклассницу из Иркутской области наградили медалью за спасение подруги от насильника Фото: СУ СКР по Иркутской области

Большой поступок маленькой девочки из Черемхово отметили в СУ СК России по Иркутской области. Лера Васильева учится в 1-м классе, но это не помешало ей спасти свою подругу от насильника. Ученице школы №22 вручили медаль «За высокую гражданственность».

- Медали «Доблесть и отвага» - обучающимся 1-го курса Иркутского техникума архитектуры и строительства Данилу Мазуру и Виктору Носонову за проявленное мужество при спасении беременной женщины и ее малолетних детей из пожара, - отметили в пресс-службе СК.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о школьнике из Забайкалья, который спас своего друга от педофила. 8-летний Матвей Беломестнов описал полиции приметы мужчины и показал, где тот живет. Правоохранители успели вырвать ребенка из рук насильника.

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