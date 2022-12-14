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НовостиОбщество14 декабря 2022 3:17

Первоклассницу из Иркутской области наградили медалью за спасение подруги от насильника

Также награды были удостоены студенты Иркутского техникума архитектуры
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Первоклассницу из Иркутской области наградили медалью за спасение подруги от насильника

Первоклассницу из Иркутской области наградили медалью за спасение подруги от насильника

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Большой поступок маленькой девочки из Черемхово отметили в СУ СК России по Иркутской области. Лера Васильева учится в 1-м классе, но это не помешало ей спасти свою подругу от насильника. Ученице школы №22 вручили медаль «За высокую гражданственность».

- Медали «Доблесть и отвага» - обучающимся 1-го курса Иркутского техникума архитектуры и строительства Данилу Мазуру и Виктору Носонову за проявленное мужество при спасении беременной женщины и ее малолетних детей из пожара, - отметили в пресс-службе СК.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о школьнике из Забайкалья, который спас своего друга от педофила. 8-летний Матвей Беломестнов описал полиции приметы мужчины и показал, где тот живет. Правоохранители успели вырвать ребенка из рук насильника.

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