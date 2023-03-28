«Ангел-хранитель спас от смерти»: 55-летний священник отправился волонтером на СВО и получил тяжелое ранение

Орден Роману вручил мэр Москвы Сергей Собянин! Фото: Роман Витюк.

55-летний Роман Витюк больше 30 лет посвятил священнослужению, из них почти 20 лет - в Читинской епархии в Забайкалье. Летом прошлого года он запланировал переехать в другой город, а пока решались вопросы с переводом, священник... записался в ряды волонтеров и поехал восстанавливать Донбасс! В декабре при обстреле Роман чуть не погиб, а недавно его наградили орденом Мужества. Своей историей священник поделился с "КП-Иркутск".

"Хочу стать священником!"

- Родился я в городе Рыбинск Ярославской области, - рассказывает Роман Витюк. - В детстве мечтал путешествовать и изучать культуру других стран, поэтому после школы поступил в университет на факультет иностранных языков. Кстати, там познакомился со своей будущей женой Ниной.

Отучившись на переводчика, Роман осознал, что это не дело всей его жизни. Тогда он решил поступить в Московскую Духовную семинарию. Решение это не было случайным.

Роман родился в городе Рыбинск Ярославской области. Фото: Роман Витюк.

- На Ярославской земле, где я вырос, много храмов, церквей и святынь, - рассуждает Роман. - Думаю, это меня и вдохновило. Родные меня полностью поддержали.

И на этот раз он не ошибся. Понял, что действительно хочет связать свою судьбу со священнослужением. После семинарии его определили настоятелем в Ростов Великий. Там мужчина прожил вместе с супругой девять лет, у них родились двое сыновей. А в 2003 году его наставника направили епископом в Читинскую епархию, и Роман с семьей решился переехать туда служить вслед за ним.

Корни дали о себе знать

- У меня есть родственники на Донбассе. Помню, как в детстве с родителями ездил к ним в гости. Мне там нравилось, - вспоминает Роман. - Конечно, переживал все это время, хотел чем-то помочь. Тогда я как раз оформлял перевод в епархию другого города. Но он затянулся. И мне в голову пришла мысль: "Почему бы не отправиться волонтером на СВО?". Я знал, что это будет опасная и тяжелая работа, но не мог сидеть, сложа руки. Связался со знакомыми, которые помогали восстанавливать территории, разгребать завалы, и отправился с ними. Только жена и дети знали о моей затее. Всем остальным я сказал, что поехал в отдыхать к другу в Крым.

55-летний Роман Витюк из Забайкалья больше 30 лет посвятил священнослужению. Фото: Роман Витюк.

Спустя два месяца отец взял небольшой перерыв, поехал в Санкт-Петербург к племяннику - отдохнуть, набраться сил. И случайно наткнулся на городских улицах на объявление одной из московских компаний: нужны люди, которые будут вести земляные работы вблизи зоны СВО, помогать восстанавливать инфраструктуру.

- Подробности, где именно мы находились, раскрыть не могу. Но ехать туда было очень опасно. Ведь территория находилась недалеко от линии соприкосновения, - рассказывает батюшка. - Но без долгих раздумий я решился.

в декабре Роман попал под обстрел. Его задело взрывной волной. Фото: Роман Витюк.

Поехал мужчина туда в ноябре. А уже в декабре попал под обстрел… Совершили диверсию. Романа задело взрывной волной. Тогда он получил осколочные ранения головы, ног, тела. Когда все затихло, раненых отвезли в местную больницу, а затем всех, кто находился в тяжелом состоянии, направили в московский институт Склифосовского. В том числе и Романа. Врачи спасали священника две недели. И только перед Новым годом его состояние улучшилось. Тогда его отпустили долечиваться домой, в Забайкалье.

Наградил мэр Москвы

- 9 марта компания, которая направляла волонтеров на восстановление Донбасса, прислала приглашение в Москву на награждение орденом Мужества. Вручать награды должен был мэр Москвы Сергей Собянин! - говорит священник.

Две недели врачи спасали священника. У него было осколочное ранение головы, туловища и ноги. Фото: Роман Витюк.

Мужчине оплатили проезд из Читы до Москвы. 21 марта Роман уже был в столице, а 22 марта его и еще 30 человек собрали в городской мэрии. Признается, было волнительно получать награду из рук известного чиновника. Но очень приятно!

Сейчас Роман все еще на больничном. Пока он отдыхает и восстанавливает здоровье дома. И мечтает поскорее снова надеть рясу и вернуться к службе.

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