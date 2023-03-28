Прилетели пообедать на Ольхон: самолет из Новосибирска незаконно сел на льду Байкала

Летевший из Новосибирска самолет незаконно сел на льду Байкала в Иркутской области. Фото: Евгений Рыжов

Такой наглости в Прибайкальском национальном парке еще не видели, признаются государственные инспекторы. Во время патрулирования они заметили идущий на посадку легкомоторный самолет. Этого здесь не ожидали. Каждый полет и посадка в границах особо охраняемой природной территории строго контролируется. Любое вмешательство человека в жизнь диких животных может привести к их гибели. К примеру, из-за шума краснокнижные птицы в страхе покидают свои гнезда, обрекая беззащитных птенцов на смерть. К предполагаемому месту приземления незваных гостей выдвинулись специалисты.

- Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед, - рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

Выяснилось, что пассажиры решили посетить одно из местных кафе. О том, что своими действиями они могут кому-то навредить, туристы даже не задумывались.

- Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах особо охраняемой природной территории и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства, - продолжает говорить Евгений Рыжов.

В отношении пилота и пассажиров самолета составлен протокол по статье 8.39 Административного кодекса за «нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Сразу же после получения документов люди удалились из нацпарка по требованию инспекторов.

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