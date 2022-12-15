Стало известно происхождение популярного блогера Хасбика, который в 19 лет выглядит на 5

Блогер Хасбик имеет огромную популярность на просторах рунета. Фото: Соцсети Хасбуллы Магомедова

«Клубника - бомба, честно говоря», - благодаря этой фразе, которая стала вирусной на просторах рунета, о Хасбулле Магомедове из Махачкалы узнал весь мир. Сегодня популярному блогеру 19 лет, но его рост не превышает и метра. Из-за генетической особенности молодой человек застыл в теле 5-летнего ребенка. Однако свою необычную внешность Хасбик, так его зовут подписчики, сделал своей изюминкой и способом зарабатывать неплохие деньги. За его блогом следят почти 450 тысяч человек. О биографии дагестанца мало что известно, оттого она обросла слухами и множеством догадок. Завесу тайны происхождения блогера на днях приоткрыли во время очередного интервью на YouTubе.

Перед началом беседы ведущий из Британии Калеб Прессли представил героя выпуска зрителям, рассказав, что тот родом из села Акша Забайкальского края, которое находится в 97 часах езды от Махачкалы. Других подробностей о малой родине и причинах переезда семьи Хасбуллы не назвали. Новый факт о прошлом блогера удивил фолловеров, но не уменьшил количество споров. Не все готовы принять информацию за чистую монету.

Село Акша находится в нескольких часах езды от Читы. Фото: администрация Акшинского района

Стоит отметить, что Хасбулла Магомедов известен и в мире спорта. Он планировал попробовать себя в боях ММА. Его противником на ринге должен был стать подходящий по росту популярный таджикский певец и блогер Абдурозик. Однако схватки так и не состоялось.

Здесь проживают больше 3000 человек. Фото: администрация Акшинского района

Ранее Хасбик признавался подписчикам, что в будущем мечтает построить семью, но еще не обрел любимого человека.

СПРАВКА КП

Село Акша - административный центр Акшинского района Забайкальского края. По данным на 2021 год, численность населения составляет 3350 человек. Село расположено в 3 часах езды от Читы.

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