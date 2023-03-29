Работа длиною в 12 лет: уникальный лабиринт из 470 ледяных шаров создали на Байкале энтузиасты со всей России

Команда создала финальный лабиринт вблизи Ушканьих островов. Фото: Наталья Бриль

11 энтузиастов приехали со всей России в голубое сердце Сибири, чтобы закончить совместный проект, начатый 12 лет назад. Все эти годы волонтеры создавали уникальные лабиринты в разных местах Байкала: в районе Старой Ангасолки, Утулика, Бугульдейки, Сармы, дважды вблизи острова Ольхон, в Баргузинском и Чивыркуйском заливах, в районе Давши, у полуострова Святой Нос, а также в самой северной точке озера, недалеко от Нижнеангарска. Так они прошли полный круг, как в системе восточного календаря. Финальный арт-объект возвели в самом центре – рядом с Большим Ушканьим островом. Открытие состоялось в День весеннего равноденствия, 21 марта 2023 года.

Волонтеры работали от рассвета до заката. Фото: Наталья Бриль

- Для нас этот проект – диалог с местом, способ рассказать другим о мощи, красоте и тонкости этого удивительного места, - поделились участники команды «ЛабиринтЛаб». - Мы обратились к древнейшей из структур – лабиринту, универсальному символу вне религий, национальностей и границ. Мы не собирались строить то, что простоит века, а выбрали в качестве материала лед, чтобы наш долгий, точный и кропотливый труд мог свободно уйти обратно в воды Байкала, не оставляя за собой следов.

Композиция состоит из 470 шаров. Фото: Наталья Бриль

Трудились мастера буквально от рассвета до заката на протяжении пяти дней. В этот раз им удалось побить собственные рекорды и сделать своими руками 470 шаров, которые стали частью большой композиции. Чтобы в последний раз создать красоту в рамках многолетнего проекта, в Бурятии встретились старые приятели из Москвы, Троицка, Пушкина, Екатеринбурга, Иркутска, Бугульдейки и даже Уэльса. При этом среди них не было ни одного профессионального скульптора - последние работали с командой в 2014-м году.

- За все время в возведении лабиринтов принимало участие больше 80 человек, - говорят энтузиасты.

Проект стартовал в 2012-м году и длился 12 лет. Фото: «ЛабиринтЛаб»

За все время в проекте участвовали 80 человек. Фото: «ЛабиринтЛаб»

Лабиринт - универсальный символ вне религий, национальностей и границ. Фото: «ЛабиринтЛаб»

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