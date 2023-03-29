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Общество29 марта 2023 2:52

Работа длиною в 12 лет: уникальный лабиринт из 470 ледяных шаров создали на Байкале энтузиасты со всей России

Лабиринт из 470 ледяных шаров построили на Байкале
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Команда создала финальный лабиринт вблизи Ушканьих островов. Фото: Наталья Бриль

Команда создала финальный лабиринт вблизи Ушканьих островов. Фото: Наталья Бриль

11 энтузиастов приехали со всей России в голубое сердце Сибири, чтобы закончить совместный проект, начатый 12 лет назад. Все эти годы волонтеры создавали уникальные лабиринты в разных местах Байкала: в районе Старой Ангасолки, Утулика, Бугульдейки, Сармы, дважды вблизи острова Ольхон, в Баргузинском и Чивыркуйском заливах, в районе Давши, у полуострова Святой Нос, а также в самой северной точке озера, недалеко от Нижнеангарска. Так они прошли полный круг, как в системе восточного календаря. Финальный арт-объект возвели в самом центре – рядом с Большим Ушканьим островом. Открытие состоялось в День весеннего равноденствия, 21 марта 2023 года.

Волонтеры работали от рассвета до заката. Фото: Наталья Бриль

Волонтеры работали от рассвета до заката. Фото: Наталья Бриль

- Для нас этот проект – диалог с местом, способ рассказать другим о мощи, красоте и тонкости этого удивительного места, - поделились участники команды «ЛабиринтЛаб». - Мы обратились к древнейшей из структур – лабиринту, универсальному символу вне религий, национальностей и границ. Мы не собирались строить то, что простоит века, а выбрали в качестве материала лед, чтобы наш долгий, точный и кропотливый труд мог свободно уйти обратно в воды Байкала, не оставляя за собой следов.

Композиция состоит из 470 шаров. Фото: Наталья Бриль

Композиция состоит из 470 шаров. Фото: Наталья Бриль

Трудились мастера буквально от рассвета до заката на протяжении пяти дней. В этот раз им удалось побить собственные рекорды и сделать своими руками 470 шаров, которые стали частью большой композиции. Чтобы в последний раз создать красоту в рамках многолетнего проекта, в Бурятии встретились старые приятели из Москвы, Троицка, Пушкина, Екатеринбурга, Иркутска, Бугульдейки и даже Уэльса. При этом среди них не было ни одного профессионального скульптора - последние работали с командой в 2014-м году.

- За все время в возведении лабиринтов принимало участие больше 80 человек, - говорят энтузиасты.

Проект стартовал в 2012-м году и длился 12 лет. Фото: «ЛабиринтЛаб»

Проект стартовал в 2012-м году и длился 12 лет. Фото: «ЛабиринтЛаб»

За все время в проекте участвовали 80 человек. Фото: «ЛабиринтЛаб»

За все время в проекте участвовали 80 человек. Фото: «ЛабиринтЛаб»

Лабиринт - универсальный символ вне религий, национальностей и границ. Фото: «ЛабиринтЛаб»

Лабиринт - универсальный символ вне религий, национальностей и границ. Фото: «ЛабиринтЛаб»

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