Семейная драма: сибирячка подарила внучке единственную квартиру, а та продала ее и едва не оставила бабушку на улице

Сибирячка едва не оказалась на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять лет назад женщина из Улан-Удэ, инвалид 1 группы, решила порадовать свою внучку и подарила ей квартиру. Но с условием, что будет жить в ней до самой смерти. Это она прописала в договоре дарения. Да вот только «благодарная» внучка в сентябре прошлого года продала квартиру. И чуть не оставила бабушку без крыши над головой.

- Внучка продала квартиру постороннему лицу и заключила с ним договор купли-продажи, - сообщали в прокуратуре Улан-Удэ. - Тем самым она нарушила право пожизненного проживания в квартире своей бабушки. Мы провели проверку по обращению местной жительницы, инвалида, о нарушении ее жилищных прав.

Чтобы женщина не оказалась на улице, районный прокурор направил в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Октябрьский суд Улан-Удэ требования удовлетворил. После этого покупатель лишился прав собственности на квартиру. Решение суда вступило в законную силу.

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