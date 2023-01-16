Бабушка 10 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков: долгожительница из Иркутской области отпраздновала 108-летие. Фото: администрация Катангского района

Раида Евсеевна Инешина в родном Катангском районе известна, как самая взрослая местная жительница. 15 января женщине исполнилось 108 лет. Гостей из-за состояния здоровья она пока не принимает, но день рождения отпраздновала в кругу большой семьи – это 7 детей, 10 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков. Об истории долгожительницы рассказали в пресс-службе администрации района.

-Раида Евсеевна – одна из шестерых детей, в семье своих родителей. Родилась в деревне Давдевдяк, что ранее стояла под Хамакаром, - сообщают в мэрии Катангского района. - После того как вышла замуж, переехала с мужем в Инаригду, а затем в райцентр. Во время Великой Отечественной войны сибирячка работала на двух работах и одна воспитывала четверых детей, пока муж был на фронте. Всю войну рыбачила и охотилась. Добытое мясо, рыбу и пушнину сдавала для нужд фронта.

К счастью, спустя годы муж Раиды Евсеевны вернулся в родное село, и семья воссоединилась. На свет появились еще трое малышей. При этом сибирячка работала вплоть до 70 лет. Участвовала в соревнованиях по стрельбе, пела песни и нянчилась с внуками – до 75.

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