5 советов, как отдохнуть на Байкале летом, если места в турбазах уже забронированы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Опоздали! Мест на лето нет. Бронируйте на 2024 год» - огорошивают туристов операторы баз отдыха на Байкале. В этом году на самом глубоком озере в мире будет аншлаг. Отпуск планируют и россияне, и китайские туристы, которым впервые после пандемии открыли путь.

Но так ли невозможно отдохнуть на Байкале? Вместе с представителем Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадимом Копыловым и местным гидом Денисом Кузнецовым «КП-Иркутск» составила пять советов, как попасть на озеро, если турбазы забиты.

СОВЕТ 1.

ВЫБИРАЕМ НЕПОПУЛЯРНОЕ

Не рвитесь в самые раскрученные места. Яркий пример - остров Ольхон. Шикарные пейзажи, песчаный пляж, ощущение оторванности от цивилизации манят слишком многих, поэтому и место забронировать трудно, и цены кусаются.

Обратите внимание на Малое море напротив Ольхона. В деревнях Курма, Сахюрта, Сарма тоже есть турбазы и пляжи. Ближе к Иркутску - Тажеранские степи, живописные бухты Ая и Песчанка, поселки Бугульдейка с мраморным карьером и Большое Голоустное с уникальным сухим озером, которое наполняется раз в несколько лет. Не менее интересен юг Байкала и восточная его часть в Бурятии. Взять хотя бы поселок Танхой в 3,5 часа езды от Иркутска - здесь приятно погулять по экотропам, узнать тайны озера в современном интерактивном музее, да и просто насладиться тишиной и уединением.

СОВЕТ 2.

ЕХАТЬ ДИКАРЯМИ

Палатки в руки - и вперед! Но только под контролем опытных гидов. Природа там суровая. Простуда из-за переменчивой погоды - самое безобидное, что грозит неумелому туристу-новичку. Даже в июльскую жару может понадобиться пуховик. Может резко похолодать, залить дождем, снести кемпинг ураганным ветром. Отдыхать дикарями можно не везде - нужно разрешение от местного нацпарка.

СОВЕТ 3.

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Байкал - это не про курортный пляжный отдых. Сезон для купания слишком короткий - июль и начало августа, а холодный ветер дует даже в жару. Байкал - это прогулки, экскурсии, активный отдых. Поэтому необязательно ждать лета, рваните на озеро, например, на майские выходные. Из плюсов: мало туристов, природа цветет, а на Малом море в мае и июне можно увидеть лежбища нерп, пока они не переместились от людей подальше.

СОВЕТ 4.

ОТДЫХ ПОД ИНТЕРЕСЫ

Для походов подходит южный Байкал и его окрестности. Саяны, перевал Хамар-Дабан, Тункинская долина - такие пейзажи Швейцарии не снились! В Ольхонском районе - рай для любителей экскурсий. Тут вам и степи, и пещеры, и прогулки верхом на конях вдоль берега или на катерах по воде.

А если хотите просто «поздороваться» с озером, можно одним днем съездить в ту же Листвянку, прогуляться вдоль берега пешком или на катере, посмотреть выступление в нерпинарии и увидеть озеро с колеса обозрения. А по пути зарулить в музей деревянного зодчества «Тальцы». Не менее увлекательна и однодневная экскурсия на ретропоезде по Кругобайкальской железной дороге, где десятки тоннелей прорублены прямо в скалах.

СОВЕТ 5.

ЖИЛЬЕ ОТ МЕСТНЫХ

Предостаточно домиков на берегу Байкала сдают местные жители. В интернете полно таких объявлений. Цены ниже, чем на крупных турбазах. Добираться выгоднее всего на маршрутках - билет из Иркутска на Байкал стоит от 200 рублей. Сэкономить на питании тоже просто: откажитесь от включения завтраков-обедов в проживание и готовьте сами, если в домике или на турбазе имеется кухня, а у вас - время и желание.

Но не пропадайте у плиты все время и обязательно отведайте в кафе сочные бурятские позы, а на рынках - копченую байкальскую рыбку. Одна штучка обойдется в 200 - 250 рублей.

КОНКРЕТНО

Почем неделя на двоих

- Эконом (деревянные домики, общий душ, питание не включено) - от 14,5 тысячи рублей.

- Комфорт (благоустройство в номере, бонусом - баня, зона барбекю) - от 20 тысяч рублей.

- Отель - от 40 тысяч рублей.

- Аренда дома у местных - в среднем от 10 тысяч рублей.

*По данным турбаз на Малом море на июль.

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