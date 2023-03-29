Как наблюдать за парадом планет в небе над Иркутском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часто ли вы наблюдаете за тем, что происходит в небе? Предлагаем вам обратить внимание на небосвод, ведь в конце марта и начале апреля можно будет увидеть уникальное явление - парад планет в Иркутске в марте 2023 года. Это значит, что после заката Венера, Марс, Меркурий и Юпитер выстроятся в одну линию над горизонтом.

Как наблюдать за парадом планет в Иркутске в марте 2023 году

Совсем недавно, с 24 на 25 марта, жители города могли наблюдать свидание Венеры с Луной. А 28 марта рядом с Луной можно было заметить красную планету - Марс. Если вы не успели застать эти удивительные явления, то сейчас у вас есть возможность увидеть на небе “встречи” других планет Солнечной системы.

Парад планет в Иркутске в марте 2023 года начался 25 числа и продлится еще одну-две недели. Как найти его на звездном небе, “КП-Иркутск” спросили у эксперта.

- Если вы после захода Солнца посмотрите в сторону Луны, то заметите там Марс. Он светится красноватым огоньком. Также можно увидеть Венеру, которая в это время будет ярко светить на западе, - рассказывает известный астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

Чтобы увидеть Венеру, нужно опустить глаза ниже и правее. А что насчет Меркурия и Юпитера? В конце марта и начале апреля самые внимательные жители Иркутска смогут увидеть сближение и этих планет. Но заметны они будут лишь сразу после заката. Чтобы заметить в небе эту парочку, вам нужно приглядеться к восточной части неба сразу над горизонтом.

Отметим, что термин “парад планет”не используется астрономами. Правильно говорить - выравнивание планет. Это явление, когда планеты выравниваются близко друг от друга и видны с Земли.

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