«Ожоги страшные, глазки и рот почти не открывались». Что стало с 10-летней девочкой, которая пострадала из-за взрыва газа

Девочка росла, но рубцы, которые покрывали ее лицо и кисти рук, не могли растянуться так быстро. Фото: из личного архива Шахло Амоновой

В сентябре 2021 года «КП-Иркутск» рассказала историю о маленькой девочке Малике Голибовой из Узбекистана, которая получила настолько страшные ожоги лица, что ее глазки и рот практически не открывались. Местные врачи считали, что ребенку уже ничем нельзя помочь. Но вы только посмотрите на фотографии девочки спустя несколько лет. Все это – результат кропотливой работы иркутских специалистов.

Праздник превратился в трагедию

Как ранее рассказывала «КП-Иркутск, страшные ожоги малышка получила, когда ей было всего три года. Малика жила со своей семьей в Узбекистане, в селе под Самаркандом. 9 января 2015 года мама девочки отмечала свой день рождения. Но праздник омрачился трагедией – в тот день в их частном доме взорвался газовый баллон. Малика оказалась ближе всех к эпицентру.

Трехлетняя Малика оказалась ближе всех к взорванному баллону. Фото: из личного архива Шахло Амоновой

Малышку экстренно доставили в больницу. Врачи сообщили родителям, что у девочки около 70% ожогов тела, больше всего пострадало лицо и ручки. А еще потребуются десятки пластических операций, но в Узбекистане не было таких специалистов, которые бы помогли восстановить ребенку лицо. Малике пришлось с ранних лет привыкать к удивленным взглядам незнакомых, которые с любопытством разглядывали каждый рубец на ее коже…

Спустя полгода после случившегося местные врачи чудом, иначе это не назовешь, смогли договориться с коллегами из Германии, чтобы они попробовали помочь девочке.

- Меня отправили за рубеж на целый год, - рассказывала Малика корреспондентам «КП-Иркутск». – У меня брали кожу с других частей тела и пересаживали ее на лицо. Я постоянно ходила вся перевязанная…

Девочка получила около 70% ожогов тела. Фото: Галина СОБОЛЕВА

Из-за сильных ожогов у ребенка практически не открывался рот, глаза слезились, а пальчики на руках были сросшимися. Девочка росла, но рубцы, которые покрывали ее лицо и кисти рук, не могли растянуться так быстро. Требовалась коррекция.

Помощь пришла из Сибири

О трагедии, которая произошла с Маликой, на тот момент знали многие знакомые ее семьи. Среди них была Шахло Амонова. Женщина родом из Узбекистана, но уже несколько лет живет в Иркутске. Именно она неожиданно пришла девочке на помощь.

- После того как я увидела эти шрамы и ожоги, я не могла спать по ночам, - признавалась Шахло Амонова. – Я поделилась историей Малики у себя на работе. И мой директор рассказал о хирурге из Иркутска, который бы мог помочь девочке. Я позвонила родителям Малики и настояла на том, чтобы ее привезли в Россию.

Понимая, что Малике потребуется не одна операция, Шахло предложила родителям девочки оформить на себя опеку. В итоге мама Малики вернулась в Узбекистан, а малышка осталась в Иркутске. Девочка стала Шахло как родная дочь.

Малика стала Шахло как родная дочь. Фото: из личного архива Шахло Амоновой

Хирург Игорь Куклин провел Малике свыше десятка операций. При этом абсолютно бесплатно – настолько он проникся историей ребенка. Да и понимал, что Шахло с зарплатой в 20 тысяч вряд ли удастся найти деньги. Доктор смог восстановить девочке функции глаз и рта, а также разъединить сросшиеся пальчики на руках.

Как складывается жизнь девочки сейчас?

Игорь Куклин продолжает проводить бесплатные операции для Малики. Последняя из них была августе этого года – девочке пересадили участок кожи в области глаза. Помимо этого, вернуть лицо после ожогов бесплатно помогают косметологи одного из центров красоты и здоровья Иркутска.

- Я случайно узнала о Малике из социальных сетей, - рассказывает руководитель центра Оксана Ключевская. – А буквально на днях мы приобрели в Москве аппарат, который хорошо борется с рубцами. Я тут же написала Игорю Куклину. Спросила, можно ли провести Малике косметологические процедуры. Нет ли противопоказаний? Игорь Александрович разрешил. Косметологи составили для Малики план лечения, и мы начали работу.

Специалисты с помощью аппарата смягчают рубцы и восстанавливают нервные окончания и кровеносные сосуды. Фото: из личного архива Шахло Амоновой

Уже второй год специалисты с помощью аппарата смягчают рубцы и восстанавливают нервные окончания и кровеносные сосуды. Благодаря этому кожа девочки постепенно приобретает здоровый цвет и эластичность. Но впереди еще очень много работы.

- Итоговый результат никто предсказать не может. Девочка растет, ее организм меняется. И очень многое зависит от того, насколько он будет поддаваться воздействию аппарата и дальнейшей реабилитации. Но мы уверены, что состояние кожи в любом случае будет лучше, чем сейчас. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Малике! — говорят врачи.

Вдохновилась работой своих спасителей

Сейчас Малика учится в пятом классе. Она отличница. Больше всего девочка любит рисование. А еще мечтает посвятить себя медицине — настолько Малика вдохновилась работой врачей, которые ей помогают. Но трагедия, увы, оставила отпечатки не только на теле ребенка.

Сейчас Малика учится в пятом классе. Она отличница. Фото: из личного архива Шахло Амоновой

- Несмотря на то, что Малика не помнит самого момента взрыва, она очень боится пользоваться газовой плитой, - признается Шахло. – Всегда просит меня включать ее. Сама не подходит.

Шахло не устает благодарить всех неравнодушных, кто откликнулся и помогает девочке!

Семья Малики благодарна: пластическому хирургу Куклину Игорю Александровичу, заместителю главврача Ивано-Матренинской больницы Дмитрию Александровичу Шевцову, заведующей хирургическим отделением Ивано-Матренинской больницы Валентине Вадимовне Перловской, заведующему комбинатом студенческого питания Владиславу Викторовичу Дрокову, старшей медсестре Надежде Львовне Попрядухиной.

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