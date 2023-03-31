Бил кирпичом по голове: в Бурятии подросток изнасиловал и убил девушку, его поймали спустя 16 лет по отпечаткам пальцев

На момент совершения преступления убийце было всего 16 лет. Фото: СУ СК Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии задержали 33-летнего мужчину. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве молодой девушки, которое было совершено более 16 лет назад.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась. Еще на начальных этапах расследования правоохранители нашли на месте трагедии отпечатки пальцев, но тогда по ним не было никаких совпадений. Выйти на след преступника удалось только благодаря вновь инициированной проверке. Следователи нашли в базе данных совпадение с отпечатками пальцев 33-летнего мужчины. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет.

- Во время допроса он отрицал свою причастность к убийству, утверждая, что проживал в другом районе. Однако следователи установили, что в селе Горхон, где было совершено преступление, проживала его бабушка. В 2006 года, будучи подростком, он приезжал к ней на летние каникулы. Психофизиологичекое исследование, проведенное с помощью полиграфа, показало, что у мужчины есть определенные реакции, которые говорят о том, что он обладает информацией о совершенном преступлении, - рассказали с СУ СК Бурятии.

Мужчина перестал отрицать вину, признался в убийстве и дал свои показания. Следователи восстановили хронологию событий.

Итак, лето 2006 года. 16-летний подросток приехал на летние каникулы к своей бабушке в село Горхон. 13 июля он выпивал в компании местной молодежи. Затем компания решила зайти к знакомой девушке, которую пригласили с собой. Однако та отказалась и осталась дома. Позднее, когда юноша расстался со своими новыми знакомыми, он вернулся в дом девушки и предложил ей интимные отношения. Получив отказ, школьник схватил обломок кирпича и нанес им удары по голове, а после этого изнасиловал. Осознав, что он совершил, и, боясь ответственности, парень вновь взял кусок кирпича и начал бить им девушку по голове. Страшная расправа закончилась тем, что подросток ударил вонзил нож в грудь своей жертвы. После этого он скрылся с места преступления.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство, сопряженное с изнасилованием и совершенное с целью скрыть другое преступление». Сейчас он находится под стражей. Следователи проводят необходимые действия, направленные на сбор полной доказательственной базы.

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