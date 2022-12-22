Преступник от Цыгана не уйдет: служебная овчарка из Иркутска стала лучшим следопытом России

Служебная овчарка, красавец-пес по кличке Цыган, стал лучшим следопытом в России. Фото: из личного архива Натальи Толстых

Практически вся жизнь иркутянки Натальи Толстых связана с собаками. Вот уже почти двадцать лет женщина работает в кинологической службе областного управления МВД. И за это время вместе с четвероногими напарниками-следопытами раскрыла десятки преступлений! Это и убийства, и грабежи и разбои. А ее любимчик Цыган еще и высшую награду взял: служебная овчарка, красавец-пес по кличке Цыган, стал лучшим следопытом в России!

- В соревнованиях участвовали всегда, занимали призовые места, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Наталья Толстых. – Но победа такая – первая!

Всего в соревнованиях приняли участие 66 команд из разных регионов страны. Фото: из личного архива Натальи Толстых

Цыгану всего четыре года. В питомник, где живут собаки-следователи, попал годовалым щенком. И это было не так-то просто! Брать след способна далеко не каждая собака.

- Тестирование есть, и достаточно сложное! - рассказывает Наталья Толстых. – Здоровье, генетика, характер, - все важно. Цыган подходил идеально. Уравновешенный, спокойный, не агрессивный, не суетливый.

Цыгана взяли в питомнике, у заводчиков. На службу вышел только через год тренировок. С любимцем Наталья занимается каждый день по 2-3 часа. Остальное время - отдых, прогулки. Распорядок дня жесткий и его не нарушают. А дрессировки и борьбу со злом Цыган воспринимает только, как игру.

Цыган - спец по поискам человека по запаху в городских условиях. Фото: из личного архива Натальи Толстых

- Дрессировки строятся на взаимопонимании, общении и игре, - поясняет Наталья Толстых. – Собака ведь не понимает, что она ловит преступника. Она выполняет определенные приемы и команды, а затем получает поощрения. И очень важно, чтобы у нее не пропал к этому интерес! Для него это и есть игра.

Цыган - спец по поискам человека по запаху в городских условиях. Опыт у него сравнительно небольшой, однако послужной список уже внушительный. Кражи, грабежи и разбои раскрывает на раз-два.

- Буквально на прошлой неделе последний случай, Цыган помог вычислить грабителя, - рассказывает Наталья. – Мужчина на остановке выдернул у молодого человека из рук телефон и скрылся в неизвестном направлении. Свидетелей практически не было. Цыган взял след и привел оперативников к автозаправке, которая была расположена в 350-метрах. Там отсмотрели камеры видеонаблюдения, в объектив которых попал грабитель. Задержали!

За хорошую службу Наталья поощряет напарника вкусной косточкой или мясом. На выходные зачастую берет из питомника. Очень привязана к нему.

- А как иначе? Большую часть времени мы проводим вместе, - рассказывает Наталья. – Когда собак списывают со службы из-за возраста, многие кинологи, по возможности, оставляют их у себя дома. За годы службы у меня оставались жить две мои собаки. Это больше, чем просто работа или профессия. Это часть жизни!

Наталья и ее напарник стали победителями в номинации «Розыскной профиль» на всероссийском профессиональном конкурсе по многоборью среди кинологов в Чувашии. Фото: из личного архива Натальи Толстых

К слову, Наталья и ее напарник стали победителями в номинации «Розыскной профиль» на всероссийском профессиональном конкурсе по многоборью среди кинологов в Чувашии.

Всего в соревнованиях приняли участие 66 команд из разных регионов страны.

В планах у Натальи и Цыгана участвовать и в дальнейших чемпионатах. Кинолог надеется, что вместе они закрепят свой успех и добьются новых побед.

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