«Несколько раз бросил об забор»: живодер до смерти замучил крохотного щенка на глазах у 11-летнего мальчика

Живодер до смерти замучил крохотного щенка на глазах его 11-летнего хозяина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Суд принял решение о наказании для живодера из Иркутского района. В октябре прошлого года в деревне Быково пьяный мужчина решил выместить злобу на крохотном щенке. Изувер схватил палку и несколько раз ударил двухмесячную дворняжку, а затем со всей силы бросил об деревянный забор. Несчастное животное погибло на месте.
При этом хозяйкой была родственница убийцы. Женщина нашла брошенную собачку на улице и вместе с 11-летним сыном кормила и выхаживала ее. Мальчик привязался к питомцу, но это не помешало душегубу расправиться с беззащитным четвероногим на его глазах. Вскоре о случившемся узнала полиция.
- В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий», - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Уголовное дело расследовано СО-9 СУ МУ МВД России «Иркутское».
Живодер оказался на скамье подсудимых, после чего его признали виновным. С учетом мнения государственного обвинителя, которому удалось доказать, что мальчик получил моральные страдания, сибиряку назначили больше года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу. (подробности)
Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... альфонс? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв (подробности)
На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ. (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08