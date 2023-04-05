«Несколько раз бросил об забор»: живодер до смерти замучил крохотного щенка на глазах у 11-летнего мальчика

Живодер до смерти замучил крохотного щенка на глазах его 11-летнего хозяина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд принял решение о наказании для живодера из Иркутского района. В октябре прошлого года в деревне Быково пьяный мужчина решил выместить злобу на крохотном щенке. Изувер схватил палку и несколько раз ударил двухмесячную дворняжку, а затем со всей силы бросил об деревянный забор. Несчастное животное погибло на месте.

При этом хозяйкой была родственница убийцы. Женщина нашла брошенную собачку на улице и вместе с 11-летним сыном кормила и выхаживала ее. Мальчик привязался к питомцу, но это не помешало душегубу расправиться с беззащитным четвероногим на его глазах. Вскоре о случившемся узнала полиция.

- В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий», - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Уголовное дело расследовано СО-9 СУ МУ МВД России «Иркутское».

Живодер оказался на скамье подсудимых, после чего его признали виновным. С учетом мнения государственного обвинителя, которому удалось доказать, что мальчик получил моральные страдания, сибиряку назначили больше года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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