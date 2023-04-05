В ночь с 15 на 16 апреля Пасхальные службы будут проходить во всех храмах Иркутска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Великая Пасха в Иркутске 16 апреля 2023 года будет отмечаться не только в храмах. О том, где и во сколько пройдут службы, куда сходить и как отметить главный церковный праздник, расскажет “КП-Иркутск”.

Пасха - это главный праздник у христиан, в честь которого ежегодно проходят службы во всех храмах города. Пасха в Иркутске в 2023 году отмечается еще до полуночи. Всенощные бдения (праздничные богослужения) начинаются накануне праздника, примерно в 23.00. Точное время лучше уточнить в выбранном вами храме. В 00.00 священник провозглашает “Христос Воскресе”, поэтому важно успеть к этому времени. Пасхальное богослужение не обходится без крестного хода вокруг храма с пением тропаря праздника «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Программа мероприятий на Пасху в Иркутске 16 апреля 2023 года: храмы

В преддверии Великого праздника Пасхальные службы в Иркутске в 2023 году проходят почти каждый день. В Иркутской епархии рассказали, в каких храмах города будут проходить архиерейские богослужения перед Пасхой.

8 апреля, Лазарева суббота, 8.30 - Божественная литургия св. Иоанна Златоуста в Богоявленском соборе.

8 апреля, 17.00 - всенощное бдение, кафедральный собор Богоявления Господня Иркутска. Освящение ваий (В Иерусалиме в этот день нужно освящать пальмовые ветки - ветки ваий. У нас в Сибири вместо них используют ветки вербы).

9 апреля, Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресенье, 8.30 - Божественная литургия в храме Входа Господня во Иерусалим.

12 апреля, Страстная Среда, 8.00 – Литургия Преждеосвященных Даров, кафедральный собор Богоявления Господня.

13 апреля, Великий Четверг, 8.00 - вечерня и Божественная литургия св. Василия Великого кафедральный собор Богоявления Господня.

13 апреля, 17.00 - утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий, кафедральный собор Богоявления Господня.

14 апреля, Страстная Пятница, 14.00 - вечерня с выносом Плащаницы, кафедральный собор Богоявления Господня.

14 апреля, 17.00 - утреня с чином погребения Плащаницы, Знаменский собор.

15 апреля, Великая Суббота, 8.00 - вечерня с Литургией Василия Великого, кафедральный собор Богоявления Господня.

Ночь с 15 на 16 апреля - ночное Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Богоявления Господня. Начало полунощницы в 23.20.

16 апреля, воскресенье, 17.00 - Пасхальная вечерня, кафедральный собор Богоявления Господня.

Что касается Пасхальных служб в Иркутске в 2023 в ночь с 15 на 16 апреля, то они будут проходить во всех храмах Иркутска.

Где встретить Пасху в Иркутске 16 апреля 2023 года: концерты, Тальцы

Есть и другие программы мероприятий на Пасху в Иркутске 16 апреля 2023.

Например, “Пасхальный концерт” в Иркутской филармонии. Чтобы ощутить праздничное настроение без похода в церковь, можно сходить на концерт в исполнении Дечебала Григоруцэ в органном зале Иркутской областной филармонии. Под музыку И.С. Баха, И. Пахельбеля, Г.Ф. Генделя, М. Мусоргского, С. Рахманинова и Д. Григоруцэ вы окунетесь в атмосферу Пасхи.

А где встретить Пасху в Иркутске в 2023 году тем, кто не любит классическую музыку? На природе! Отправляйтесь в архитектурно-этнографический музей “Тальцы” (47-й км. Байкальского тракта).

С 11 по 13 апреля в Тальцах пройдет развлекательная программа для школьников “Пасхальная радость”. Ребят ждут традиционные пасхальные игры с крашеными яйцами и мастер-класс по созданию праздничных открыток.

А 16 апреля в Тальцах запланирована праздничная программа “Пасха красная”. В этот день в музее Иерей Михаил Мельниченко отслужит благодарственный молебен, во время которого можно будет освятить свои куличи, пасхи, пасхальные яйца. Начало в 12.00 в Троицкой церкви. Для гостей подготовлены традиционные пасхальные игры и забавы, выступление фольклорного коллектива, мастер-классы, а также особое праздничное меню.

Как отмечать Пасху в Иркутске 2023: освящаем яйца и куличи

Ну и, конечно, напомним про традиции празднования. Главные угощения на Пасху - это яйца и куличи. Чтобы соблюсти все правила Великого церковного праздника, их нужно освятить в храме. Это принято делать в субботу: в некоторых храмах в конкретное время, а где-то после того, как соберется достаточно людей. Освящать праздничную пищу нужно для того, чтобы сразу после всенощной можно было ее отведать. Подробнее про то, как отмечать Пасху в Иркутске 2023, читайте здесь.

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