«Снова в него влюбилась!»: сибирячка проехала 5000 км ради короткой встречи с мужем-участником СВО

Вот уже полгода муж сибирячки находится на СВО. Фото: из личного архива героев публикации

«Я это сделала! Это невероятная история, которую мы будем рассказывать нашим детям и внукам!». Фотография с такой подписью на днях появилась в одном из блогов жительницы Шелехова.

Супруги Васеевы (имена и фамилия героев изменены в целях безопасности бойцов – прим. Ред.) вместе уже 9 лет, воспитывают двоих детей. 40-летний Алексей – специалист по охране труда на одном из предприятий, до этого служил в Чечне. Когда началась мобилизация, он сразу же отправился в военкомат.

Сам пришел за повесткой

- Муж хотел уточнить, есть ли его имя в списках. Оказалось, что нет, - начинает свою историю 32-летняя Людмила Васеева. – Тогда он попросил, чтобы ему выдали повестку. Сказал, что имеет боевой опыт и ему будет просто стыдно смотреть в глаза, если будет отсиживаться. Честно говоря, я была не удивлена такому решению. Муж с самого начала спецоперации хотел пойти служить по контракту.

Супруги вместе уже 9 лет, воспитывают двоих детей. Фото: из личного архива героев публикации

В конце сентября, Алексей вместе с другими мобилизованными, первым эшелоном выехал в Новосибирск. А уже 8 ноября мужчина двинулся в сторону линии соприкосновения. Людмила в это время создала небольшой блог в социальных сетях, который объединил жен, матерей и родственников других военнослужащих-земляков. Женщины делились там новостями, обсуждали насущные вопросы, собирали посылки для бойцов.

Вот уже полгода муж сибирячки находится на СВО. Раз в неделю старается выходить на связь с родными. Людмила признается, находиться в разлуке столь долгий период ей уже было невмоготу. Она надеялась, что супруг приедет домой в марте. Но мужчина не стал зря обнадеживать: в отпуск отправляют очень мало людей, и, скорее всего, ждать своей очереди ему придется еще долго.

Командование отпустило мужчину ровно на двое суток. Фото: из личного архива героини публикации

- Конечно же, я расстроилась, - признается Людмила. – Я невероятно соскучилась за это время. Я просто хотела увидеть его и обнять! В какой-то момент поняла, что больше не могу это выдержать. Однажды утром я проснулась и купила билет на самолет…

Снова влюбилась в мужа

Путь был непростым. Сначала женщина добралась до Москвы. Там пересела на автобус. Пройдя все таможни и границы, через 16 часов она оказалась в Луганской области. Там Людмила сняла квартиру в аренду и сообщила о своем приезде мужу.

- Он был в шоке, - вспоминает Людмила. – Затем начал ругать меня. Мол, ты вообще понимаешь, куда ты приехала? Это очень опасно. Я сказала ему, что говорить мне что-то бесполезно, я уже здесь. Лучше попроси командование отпустить тебя хотя бы на часик повидаться…

В результате супруги договорились встретиться. Алексея до места назначения доставил лично его командир. Увидев жену, мужчина выскочил из бронированного автомобиля, подхватил ее на руки и начал кружить. А когда эмоции от первой встречи подутихли, Васеевых перевезли в другое, более безопасное место.

Сибирячка признается, что влюбилась в супруга заново. Фото: из личного архива героини публикации

- Командование отпустило его ровно на двое суток. Это просто невероятно! Честно говоря, я не ожидала, что так получится. Была даже готова к тому, что встретиться не удаться вообще, и мне придется возвращаться домой, - рассказывает Людмила. - Честно говоря, когда я ехала туда, я не задумывалась о том, что там может быть страшно. И только оказавшись, слыша, как вдалеке работают системы ПВО, я осознала, что именно происходит…

Людмила признается, что муж нисколько не изменился за то время, что они не виделись. Разве что похудел.

В планах у сибирячки - завершить ремонт в новой квартире к приезду мужа. Фото: из личного архива героини публикации

- Эта встреча дала нам сил и энергии. И я будто заново влюбилась в своего мужа! - признается Людмила. – Нахожусь дома уже несколько дней, но до сих пор пребываю в эйфории от нашей встречи. Муж тоже счастлив! Хоть он сначала и ругал, но потом признался, что гордится мной. Сказал, что понял, насколько сильно я люблю его. Сейчас занята делами. Так получилось, что пока муж на СВО, у нас случился переезд в новую квартиру. Алексей видел ее только по фотографиям. Сейчас я делаю в ней ремонт. Конечно, тяжело без мужских рук, но я справляюсь. Самостоятельно клею обои, могу даже перфоратором просверлить стену, - рассказывает Людмила. – Очень хочется завершить, чтобы муж просто отдыхал, когда вернется домой!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Услышав это, мошенники сами бросают трубку: истории общения с телефонными аферистами от наших читателей (подробнее)

Актриса из Ангарска рассказала всю правду о съемках фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (подробнее)

«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - читайте Комсомолку в любимом мессенджере.