Упрекнула за пережаренную яичницу: мужчина убил разозлившую его жену одним ударом в ягодицу в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночной перекус закончился убийством. В Бурятии 50-летний мужчина зарезал жену, которой не понравилось приготовленное им блюдо. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

- По данным следствия, 28 марта с вечера обвиняемый вместе с супругой у себя в квартире употреблял спиртные напитки, - поделились подробностями следователи. - Ночью он решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его, между ними произошла ссора, обвиняемый схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.

Супруг испугался, сразу позвонил в скорую, но 48-летняя женщина умерла до приезда медиков.

Следователи завели уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего". Муж убитой задержан, он подробно рассказал, как расправился с супругой. Ему предъявили обвинение и заключили его под стражу. Расследование продолжается.

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