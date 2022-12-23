Ревнивец застрелил жену и попытался покончить с собой в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная сцена ревности закончилась трагедией в Приангарье. В Усть-Удинском районе 35-летнюю женщину убил собственный муж. По версии следствия, это произошло 22 декабря в селе Игжей. Сибиряк вышел из себя, когда заподозрил любимую в неверности. Но ожесточенная словесная перепалка была только началом. Окончательно разозлившись, мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в голову супруге. Шансы выжить после такого ранения у жертвы были минимальными. Она скончалась на месте.

- После произошедшего, злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Однако попытка оказалось неудачной. На помощь убийце успели прийти медики скорой. Его госпитализировали, после чего задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос заключении подозреваемого под стражу.

- Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство),

Следователи СК совместно с полицейскими установили все обстоятельства жестокой расправы над женщиной. Во время осмотра места происшествия правоохранителями было изъято ружье и две гильзы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать винила в трагедии себя: как спустя месяц живет семья замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии (подробности)

«Температура 39, лежит пластом»: 16-летний подросток неделю провел в больнице после укуса бродячей собаки под Иркутском (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Читайте на WWW.IRK.KP.RU: https://www.irk.kp.ru/daily/27487/4696598/