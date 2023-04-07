Спрятался в коробке посреди улицы: такого предложения руки и сердца вы еще не видели

Борис Дондоков и его будущая жена Зоригма вместе уже чуть больше полутора лет. Фото: из личного архива героев публикации

Борис Дондоков из Улан-Удэ и его будущая жена Зоригма вместе уже чуть больше полутора лет. Молодые люди познакомились на время вечеринке в компании друзей. Очаровательная брюнетка сразу вскружила голову парню. Небольшая разница в возрасте его не смущала. Ему самому 21 год, а избраннице 24. Сибиряк во что бы то ни стало решил завоевать ее сердце.

- Влюбился с первого взгляда. Так правда бывает! - рассказывает Борис Дондоков. - Начал общаться с ней в социальных сетях, затем встречал после работы, приглашал в кафе и кино, дарил цветы и игрушки. Добивался ее около трех месяцев.

Молодые люди познакомились на время вечеринке в компании друзей. Фото: из личного архива героев публикации

Старания парня не прошли даром и вскоре они стали парой. Оказалось, что у них много совместных увлечений, они любят прогулки по городу, путешествия, спорт. А главное взгляды на жизнь у Бориса и Зоригмы одинаковые.

Сейчас молодые люди пока вынужденно живут на расстоянии. Зоригма - будущий лор-врач, сейчас поступила в ординатуру Иркутска. Борис же остался в Улан-Удэ и учится на кафедре природообустройства. Однако каждые выходные пара старается проводить вместе: ездят друг к другу в гости и даже совместно смотрят сериалы по видеосвязи. Четыре месяца назад Борис понял, что готов для ответственного шага.

Четыре месяца назад Борис понял, что готов для ответственного шага. Фото: Фото: из личного архива героев публикации

- Мне захотелось стать еще ближе. Перевести наши отношения на другой уровень. И я понял, что хочу сделать Зоригме предложение, - рассказывает Борис. – Кольцо мне помогли выбрать друзья. Осталось дело за малым – придумать, как именно преподнести его любимой. Банально не хотелось. Она особенная девушка, любит сюрпризы.

За помощью парень обратился к своим сестрам. Девушки помогли ему подобрать несколько вариантов, которые точно бы оценила будущая невестка. Сначала Борис хотел переодеться в большого плюшевого медведя и в таком образе появиться перед Зоригмой. Но план провалился, когда он не смог найти подходящий костюм. Тогда сибиряк решил, что сделает предложение во время выступления местных КВН-щиков. Девушку бы вызвали на сцену и в присутствии зрителей, Борис задал ей важный вопрос. Артисты были не против, но возникла другая проблема – в заведение, в котором планировался концерт, можно попасть только с 25 лет…

- Тогда я решил, что устрою квест по городу. Все началось с того, что лучшая подруга Зоригмы позвонила в дверь ее квартиры и передала воздушный шар. Внутри него находилась записка с приглашением прогуляться до одного из мест, которое связано с нашей историй, - рассказывает Борис. – Там прошло наше первое свидание. Оттуда она отправилась к месту своей работы, откуда я ее встречал раньше. Там любимую ждал следующий воздушный шар. И так, шаг за шагом, Зоригма проходила этот квест.

Последнее место, куда должна была отправиться девушка – площадь Советов. Там ее ждал сюрприз – большая белая коробка, которая стояла рядом с горящими фейерверками. Как только она подняла крышку, из нее выскочил Борис, и, протянув ей коробочку с кольцом и большой букет цветов, спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?». Зоригма без сомнений ответила: «Да!».

- Честно говоря, я очень переживал, что в процессе квеста что-то пойдет не по плану, – признается Борис. – Но в ее ответе я был полностью уверен. Я счастлив, что все получилось так, как задумал! Понял, что люблю ее еще сильнее. Чуть позже Зоригма призналась мне, что уже догадывалась о том, что ждет ее в конце. Но она не знала, как именно я преподнесу ей кольцо. Сработал такой эффект неожиданности. Ей очень понравилось!

Пока дата будущей свадьбы остается открытой. Фото: из личного архива героев публикации

Пока дата будущей свадьбы остается открытой. Борис планирует сначала пройти срочную службу в армии.

- Если не уйду сейчас, то сыграем свадьбу через год-полтора, - рассказывает Борис. – Хотим отметить это событие в кругу друзей и близких!

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