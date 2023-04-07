Небо озарилось вспышками: жителей Усть-Кута поразило загадочное космическое явление

Момент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации Усть-Кутского района

Жители Усть-Кута Иркутской области стали свидетелями яркого космического явления. 6 апреля около 11 часов вечера небо озарилось! Яркая вспышка в ночи, словно молния, зажглась, пару секунд еще посветила и исчезла. Момент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. И местные жители тоже успели заснять необычное явление. Кадры опубликовали в группе администрации Усть-Кутского района. Пользователи соцсетей предположили, что это действительно могла быть гроза или вспышки фонарей.

Что же это было на самом деле? Корреспонденты «КП» - Иркутск связались с известным астрономом, директором астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергеем Язевым.

- Совершенно очевидно и однозначно, это был болид. В атмосферу вошло какое-то космическое тело и сгорело у нас на глазах. По съемкам видеозаписей видно, что он достаточно яркий. Я думаю, что его размер составляет несколько десятков сантиметров.

И это достаточно крупный объект. Обычно мы видим гораздо менее яркие болиды.

Долетело ли космическое тело до Земли? Это пока неизвестно. Как и точная его траектория.

- Такие явления видно за сотни километров. Это вовсе не значит, что он упал в Усть-Куте. Это могло быть и в двухстах километрах от города, например, - поясняет Сергей Язев. – Мы пока не знаем точное направление падения. Нужно будет собрать данные и разобраться в этом более детально.

Ученые надеются на помощь очевидцев, которые могут предоставить записи видеонаблюдения из разных мест. А как часто вообще мы можем наблюдать болиды?

- В течение года болиды такого класса можно увидеть неоднократно. Те, что послабее – пролетают намного чаще, - поясняет Сергей Язев. – В целом, болиды безопасны. Если только какой-то камень долетит до поверхности Земли, то может упасть и ударить. Но вероятность, что он принесет какой-то ущерб очень мала. За всю историю наблюдений такие случаи были очень редкими.

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