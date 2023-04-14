Рассказываем, кому обещают зарплаты до 250 тысяч в Иркутской области. И это не программисты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Удивительно, но факт. Иркутск, по данным hh.ru за март, вырвался на вторую позицию в стране по средним предлагаемым зарплатам. Впереди только Москва, где в месяц обещают 78,5 тысячи рублей. У нас же кандидатам сулят зарплату 68,2 тысячи. В основном, конечно, такие цифры вырисовываются за счет вахты на севере Приангарья. Нефтянка, газ, добыча золота - везде нужны рабочие руки, а тем более, квалифицированные. Их готовы заманивать со всей страны.

- Спрос на рабочих в регионе растет. Предприятия расширяются, строят новые объекты, осваивают месторождения, и готовы хорошо вознаградить за труд, - отметила руководитель кадрово-консалтинговой компании из Иркутска Анна Баженова. - Например, среди самых оплачиваемых специальности на севере сварщик с зарплатой до 170-180 тысяч рублей, монтажник технологических трубопроводов - около 100 тысяч, а еще подсобный рабочий - до 70 тысяч. Но на доход в сотню тысяч и выше можно рассчитывать, только имея определенную квалификацию, разряд.

Понятно, что ехать на вахту хотят не все. Во-первых, вдали от дома, во-вторых, по словам Анны Баженовой, зарплата кажется красивой, пока не сообразишь, что те же 150 тысяч иногда платят не за месяц, а за весь период вахты: то есть за два рабочих месяца и один отпускной. Делим доход на три и получаем более близкую к реальности сумму в 50 тысяч в месяц. Хотя, конечно, и плюсы есть. На вахте не нужно тратиться на питание, проживание и проезд - все это покроет работодатель, а каждый третий месяц полностью свободен. Либо можно подобрать более удобный "график".

Пока рабочих, а особенно уникальных специалистов, дефицит. И это при том, что интерес к вахте в марте 2023 года в Иркутской области вырос относительно прошлого года - таковы данные порталов по поиску работы.

- Наибольшей популярностью пользуются вакансии линейного персонала, не требующие опыта: упаковщики, комплектовщики, фасовщики. Высок интерес к позициям водителя самосвала и дальнобойщика, - пояснили аналитики. - Средняя зарплата вахтовых работников в Иркутске составляет 111,5 тысячи рублей, в Красноярске - 110,7 тысячи, в Омске - 106,3 тысячи. Опытные специалисты могут претендовать на более высокую оплату труда.

Для тех рабочих, кто не готов уезжать "на севера", есть варианты и в самом Иркутске.

- Сварщик, даже без квалификации, может заработать в городе 60-70 тысяч, разнорабочий - от 40 тысяч рублей, - добавляет Анна Баженова. - Интересно, что в разнорабочие нередко идут вчерашние выпускники вузов, которые еще не имеют опыта, но уже хотят получать не меньше 50 тысяч.

КОНКРЕТНО

Самые "дорогие" вакансии для рабочих в Приангарье*

1. Машинист буровой установки - 160-250 тысяч.

2. Начальник строительно-монтажного управления - 200-250 тысяч.

3. Машинист лесозаготовительной машины - 150-250 тысяч.

4. Машинист трелевочной машины - 150-250 тысяч

5. Ведущий инженер-проектировщик км - до 230 тысяч.

6. Заместитель начальника отдела капитального строительства - от 230 тысяч.

7. Эксперт по цифровой трансформации - до 230 тысяч.

8. Инженер по ремонту - до 230 тысяч.

9. Заместитель руководителя по бурению и оптимизации производственных процессов - от 182 до 228 тысяч.

10. Бурильщик - до 222 тысяч рублей.

*По данным портала "Работа в России"

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