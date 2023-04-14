Магнитные бури в Иркутске в апреле 2023 года могут пройти 20, 27 и 30 числа. Фото: Иван Макеев

Магнитные бури в Иркутске в апреле 2023 года могут пройти 20, 27 и 30 числа. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Насколько сильными они будут? Ведь многие привыкли связывать плохое самочувствие и головные боли именно с этим явлением, вызванным вспышками на Солнце. И насколько точен обычно такой прогноз? За комментариями “КП-Иркутск” обратилась к директору астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, известному астроному Сергею Язеву.

Магнитные бури в Иркутске в апреле 2023 года

Несмотря на возможности современной науки, заранее дать точный прогноз магнитных бурь в Иркутске в апреле 2023 года все-таки сложно. Более конкретные сведения появятся ближе к названным датам. К их влиянию на самочувствие людей ученые тоже относятся скептически.

- Большинство людей не замечают изменений в самочувствии во время магнитных бурь. Как ни парадоксально, за всю историю изучения этого явления до сих пор нет точного ответа, влияют они на состояние человека или нет, - говорит Сергей Язев. - Бывает, что человек плохо чувствует себя из-за проблем со здоровьем или стресса, и это просто совпадает по времени с магнитными бурями.

Но что делать, если во время магнитных бурь в Иркутске в апреле 2023 года все же появляется недомогание? Этот вопрос мы задали доктору медицинских наук, доценту кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО Сергею Лаврику.

- В дни, когда происходят магнитные бури, лучшим решением будет оставаться дома и отдохнуть, - говорит Сергей Лаврик. - Часто реакция на бури, к примеру повышенное давление или головные боли, ярко проявляется в межсезонье, а сейчас именно этот период. Если самочувствие ухудшается, то рекомендуется отказаться от вредных привычек и восстановить режим сна.

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