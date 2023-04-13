Погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023 года: потепление до +4 - уже праздник

Погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023 года не будет отличаться теплом и солнцем. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Небесная канцелярия этой весной не перестает удивлять иркутян - то жара до +14, то вдруг снегопад. Первые 10 дней апреля и вовсе выдались самыми холодными в Иркутске за последние 10 лет! Хоть метеорологи и предупреждали о том, что погода в этом месяце будет изменчивой и богатой на сюрпризы, хочется уже тепла и солнца. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023 года.

Погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023 года

По прогнозу Иркутского Гидрометцентра, погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023 года не будет отличаться теплом и солнцем.

- 15-16 апреля на территорию области смещается циклон, который принесет очередное ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега, усиление ветра 15 апреля до 15-20 м/с, - сообщают синоптики.

В ночь с субботы на воскресенье будет довольно холодно, столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Не очень кстати, учитывая, что в это время в храмах Иркутска уже будут идти Пасхальные службы, которые начинаются ближе к полуночи. Горожанам, которые хотят там присутствовать, нужно одеться потеплее, чтобы не замерзнуть по дороге в храм.

Днем 16 апреля погода тоже не порадует теплом - ожидается, что воздух прогреется всего лишь до +3…+4 градусов. Ветер будет северо-западный, скоростью 3-4 м/с.

Такова погода в Иркутске на Пасху 16 апреля 2023. Кстати, по народным приметам, если в эту дату пойдет дождь, то весна придет поздно и будет ненастной.

И хоть прогноз на праздничный день не обещает жары, вряд ли кому-то это помешает посетить пасхальные мероприятия. Куда сходить и как отметить праздник - читайте здесь.

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