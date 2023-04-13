Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнется и где посмотреть

Самые первые репетиции Парада Победы в Иркутске начнутся с 19 апреля. Фото: Татьяна КОЛЯДИНА

78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, как и положено, отмечается торжественным парадом. Полюбоваться им можно заранее, во время подготовки, например, когда будет проходить ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске. Когда она начнется и где можно посмотреть, расскажет “КП-Иркутск”.

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнется

Самые первые репетиции Парада Победы в Иркутске начнутся с 19 апреля. С этого числа курсанты военных училищ Иркутска, кадеты, представители силовых структур области и другие участники парада отрабатывают все до мелочей, готовясь ко Дню Победы в Иркутске.

Три завершающих репетиции проходят уже в мае - 3, 6 и 7 числа. Так, репетиция Парада Победы в Иркутске 3 мая пройдет с 18.00 до 21.00, а следующие две уже можно назвать ночными, так как они продлятся до самой темноты, с 17.00 до 22.00.

А репетиция 7 мая, к слову, будет генеральной. В этот день пройдет заключительная тренировка строевой подготовки. Будут присутствовать курсанты Восточно-Сибирского института МВД России, представители Иркутского казачьего общества и других силовых структур города, которые примут участие в параде.

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: где посмотреть

Ночные репетиции Парада Победы в Иркутске 9 мая 2023 года пройдут на площади графа Сперанского. Это открытые мероприятия, а, значит, все желающие могут прийти и заранее посмотреть на офицеров и курсантов военных училищ Иркутска, которые будут маршировать по главной площади города. Но все самое интересное, конечно же, ждет нас 9 мая.

Уже известно, что в День Победы иркутян ждет насыщенная праздничная программа. По традиции, в 9.00 начнется шествие Бессмертного полка, участники которого пройдут по главным улицам города к мемориалу “Вечного огня”. Там будет отдана дань уважения павшим на поле боя солдатам. После начнется самая торжественная часть праздника - Парад Победы на площади графа Сперанского. Как и всегда, 9 мая в этом месте будет громко звучать музыка, улицы украсят флагами и декоративными конструкциями. А вечером небо озарит яркий салют, который обычно устраивают на Набережной. Подробнее о том, как пройдет День Победы 9 мая в Иркутске в 2023 году, вы сможете узнать здесь.

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