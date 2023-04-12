Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнется и где посмотреть

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске пройдет за два дня до праздника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый год накануне Дня Победы в нашей стране проводятся подготовки парадных расчетов. Прийти и полюбоваться ими могут все желающие, ведь по красоте и зрелищности репетиции не уступают самому Параду. А когда и где пройдет самая главная, генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске? Выяснила “КП-Иркутск”.

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнется

Заключительная тренировка перед празднованием 78-летней годовщины Великой Победы назначена на воскресенье, 7 мая. Поскольку это выходной день, многим будет удобно посетить мероприятие.

- Репетиция пройдет с 17.00 до 22.00, - рассказали корреспонденту “КП” в правительстве Приангарья. - В ней участвуют представители подразделений Минобороны России и местных силовых структур. Будут отрабатываться шествия подразделений Иркутского гарнизона, проход механизированной и пешей колонн, а также показательное выступление барабанщиц Восточно-Сибирского института МВД.

Прогон торжественного шествия - это, по сути, мини-версия Парада Победы, захватывающее и красивое представление, которое продлится до позднего вечера.

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: где посмотреть

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске пройдет на площади графа Сперанского. Подготовка довольно масштабная, поэтому на время ее проведения на ближайших улицах движение автомобилей обычно ограничивают. Как и в прошлом году, в период с 17 до 22 часов, вероятно, перекроют движение вокруг сквера Кирова. Общественный транспорт в это время ходит по близлежащим улицам (подробнее про ограничения и схемы объезда станет известно позже). Об этом следует помнить, если вечером 7 мая вы планируете куда-либо поехать через центр города.

А что насчет погоды в этот день? По предварительному прогнозу 7 мая в Иркутске ожидается облачность с прояснениями и +10 градусов. Температура вполне комфортная для того, чтобы погулять и насладиться приятным зрелищем. Однако не забывайте, что это предварительный прогноз, который еще может поменяться.

Добавим, что генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске пройдет за два дня до праздника, но самые первые подготовки начнутся еще в апреле. Если вы хотите на них прийти и полюбоваться выступлениями представителей иркутских силовых структур, то здесь можно узнать, где пройдут репетиции.

Но репетиции Парада Победы и сам День Победы - не единственные праздники, которые ждут иркутян в ближайший месяц. Ранее “КП-Иркутск” сообщала, что в честь 78-летия Великой Победы в городе запланировано 40 мероприятий. Они пройдут с 19 апреля по 10 мая. Полный список праздников будет утвержден и озвучен уже совсем скоро.

Одна из главных задач подготовки к 9 мая - обеспечение безопасности жителей города во время массовых мероприятий. Полиция и Росгвардия уже провели совместные учения, меры безопасности будут усилены в ГИБДД и транспортной полиции.

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