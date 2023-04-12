40 мероприятий запланировано в честь празднования Дня Победы в Иркутске Фото: Татьяна КОЛЯДИНА

В преддверии и в дни проведения майских праздников в Приангарье будут усилены меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности. Всего запланировано 40 различных мероприятий, которые пройдут с 19 апреля по 10 мая. Кульминацией традиционно станет 9 мая. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Полный перечень праздничных мероприятий будет определен до 17 апреля, чтобы грамотно и четко распределить расстановку сил и средств, обеспечив все меры антитеррористической защищенности, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, в этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, известно ли расписание репетиций Парада Победы 9 мая в Иркутске. Когда они начнутся, и где их смогут посмотреть горожане.

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