Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

Шествие Бессмертного полка в Иркутске начнется от танка “Иркутский комсомолец”. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Близится великая для всех нас дата - День Победы 9 мая. По всей стране в этот день люди пройдут по улицам с георгиевскими ленточками и портретами своих родных - ветеранов Великой Отечественной войны, героев, защитников Родины. Как пройдет акция Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2023 года, расскажет “КП-Иркутск”.

Бессмертный полк 9 мая 2023 года в Иркутске: где пройдет

Напомним, в 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса шествие проводили в онлайн-режиме. В прошлом году оно, наконец, состоялось в очном формате, участие приняли больше 67 тысяч иркутян! В этом году Бессмертный полк также пройдет по городским улицам.

- В 9.00 шествие Бессмертного полка начнется от танка “Иркутский комсомолец” и далее по главным магистралям города до улицы Ленина, а затем к мемориалу “Вечный огонь”. В 10.00 там состоится торжественный митинг, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По традиции, маршрут проходит от танка на улице Декабрьских Событий до Московских ворот на Нижней Набережной, а дальше по Сухэ-Батора до улиц Ленина и Чкалова. На это уходит час. Важно рассчитать силы - если преодолеть такой маршрут будет тяжеловато, то, возможно, стоит вступить в ряды Бессмертного полка уже на Набережной.

Участие в ходе Бессмертного полка 9 мая 2023 года в Иркутске, плечом к плечу с другими иркутянами, принимают представители подразделений силовых структур Иркутского гарнизона, ветеранских организаций и молодежи. Все они пройдут по центральным улицам города до мемориала «Вечный огонь», где отдадут дань уважения воинам, погибшим за Отечество в 1941-1945 годах.

- Затем на площади Сперанского будет торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона и шествие «Бессмертного полка». Вечером будет дан праздничный фейерверк, - добавили в правительстве региона.

Как и раньше, в День Победы в каждом микрорайоне города будут проводиться культурно-массовые, спортивные, патриотические мероприятия, в которых смогут поучаствовать все иркутяне.

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2023 года: как зарегистрироваться

Для того чтобы принять участие в акции Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2023 года, нужно просто прийти на мероприятие в назначенное время.

К слову, тем, кто хочет участвовать в шествии, нужно заранее позаботиться об изготовлении штендеров - табличек с фотографиями советских бойцов. Их можно заказать или сделать самостоятельно. Вот рекомендуемые размеры: ширина – 290 мм, длина – около 435 мм, длина ручки – 500 мм. Размер фото 245х335.

А еще можно поучаствовать в народной летописи, записав на официальном сайте акции moypolk.ru истории своих близких, дедов и прадедов, которые сражались за Родину. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, загрузить фотографии и рассказ про родственника-фронтовика. Причем неважно, сколько у него наград, был ли он простым солдатом, командиром или тружеником тыла. Главное - это вклад в приближение Великой Победы.

На сайте вы также сможете узнать, как проходят акции Бессмертного полка в нашей области и других регионах России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнутся и где посмотреть (подробнее)

40 мероприятий запланировано в честь празднования Дня Победы в Иркутске (подробнее)

В ЗС Иркутской области рассмотрели вопрос о присвоении статуса ветерана участникам действий на Донбассе с 2014 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал