День города в Иркутске в 2023 году 3 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День города в Иркутске в 2023 году отмечают в первую субботу июня, в этот раз она выпадает на 3 число. О планах по празднованию 362-летия со дня основания столицы Приангарья пока известно немного, однако “КП-Иркутск” узнал в городской администрации первые подробности о празднике.

День города в Иркутске в 2023 году: где пройдет, приедет ли звезда, сколько будем отмечать

День города в Иркутске в 2023 году будут отмечать в разных точках города. А где будет все самое интересное мы узнали в администрации города.

- Главная площадка - площадь графа Сперанского, а еще стадион Авиатор, поскольку праздник будет посвящен не только 362-му дню рождения областной столицы, но и 100-летию иркутского спорта, - сообщили в управлении культуры Иркутска.

Раз заявлена такая тематика, то логично, что будут проводиться спортивные мероприятия для всех желающих. Во время праздника иркутяне смогут сдать ГТО и посоревноваться в различных видах спорта. Кроме того, в этом году нас ждет международный футбольный турнир, на котором будут состязаться участники из России (Иркутск), Монголии (Улан-Батор) и Китая (Нинбо).

А если вы не фанат футбола, а больше любите искусство, то следующее мероприятие - для вас. На Дне города в Иркутске в 2023 году проведут фестиваль “Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды” на площади графа Сперанского. Это мероприятие проходит второй год подряд в рамках Байкальской недели искусства и ремесел.

Но один самых главных вопросов по поводу Дня города - приедет ли звезда, чтобы поздравить Иркутск и выступить с концертом? Пока точного ответа нет. В любом случае, местные коллективы точно порадуют гостей праздника зажигательными песнями и танцами. По поводу фейерверка также решение примут ближе к празднику.

Сколько дней будем отмечать День города в Иркутске в 2023 году? На следующий день, на воскресенье 4 июня, тоже планируют развлекательную программу. Какой она будет - узнаем совсем скоро.

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