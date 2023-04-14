Пасхальные службы в храмах Иркутска 2023

Пасхальное Богослужение в храмах Иркутска начнется в ночь на 16 апреля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пасхальные службы в храмах Иркутска в 2023 году - неотъемлемая часть этого великого праздника у христиан. Церковные службы 16 апреля начнутся в городе еще до полуночи, примерно в 23.00. “КП-Иркутск” уточнила в Иркутской епархии расписание Пасхальных богослужений.
Пасхальные службы в храмах Иркутска в 2023 году уже начались и продлятся до 16 апреля включительно.
15 апреля наступит Великая суббота, в этот день иркутяне могут прийти на службу в кафедральный собор Богоявления Господня, где в 8.00 пройдет вечерня с Литургией Василия Великого.
В ночь с 15 на 16 апреля в Иркутске состоится ночное Пасхальное Богослужение. Посетить его можно в кафедральном соборе Богоявления Господня. Служба начнется в 23.00.
Завершающая Пасхальная служба запланирована на 16 апреля в 17.00, в это время горожане могут прийти на Пасхальную вечерню в кафедральный собор Богоявления Господня.
Кстати, в честь праздника Светлой Пасхи в Иркутске в 2023 году проходят не только церковные службы, но и другие тематические мероприятия. Они продлятся до конца апреля. Когда и где они пройдут, вы можете узнать здесь.
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