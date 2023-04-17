Уехал из Иркутска в Улан-Удэ и пропал: тайну исчезновения мужчины со шрамом на лице не могут разгадать полгода

Виктора Нечаева дома ждут родственники и друзья. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В Бурятии продолжаются поиски без вести пропавшего Виктора Нечаева. 43-летний мужчина исчез при загадочных обстоятельствах 1 октября прошлого года, и уже больше 6 месяцев о его судьбе ничего неизвестно. Близкие не теряют надежды, что скоро он вернется домой живым и здоровым.

Что известно об исчезновении сибиряка? По данным ориентировки, составленной оперативниками, житель поселка Селенгинск ранним утром прибыл из Иркутска на железнодорожный вокзал Улан-Удэ, после чего ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Через пару недель обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Однако ни одна из версий о том, где может находиться разыскиваемый, к сегодняшнему дню не подтвердилась.

- Спустя несколько месяцев после безвестного исчезновения мужчины в следственном отделе по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело, - сообщают о земляке в соцсетях администрации Кабанского района. - В Следкоме уточнили, что он страдал провалами в памяти и мог потерять ориентир во времени и пространстве. Никаких документов, ценностей и сотового телефона у него с собой не было.

Одна из ярких примет сибиряка - шрам на щеке. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

В последний раз Виктора Нечаева видели в вязаной шапке темно-зеленого цвета, светло-коричневой куртке, синих брюках и красно-синих кроссовках. Имеет европейскую внешность, среднее телосложение, рост - 170-175 сантиментов. На вид - около 40-45 лет. Также среди примет: черные волосы с проседью, нос с горбинкой и 8-сантиметровый шрам на левой щеке в виде полосы.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении Виктора Нечаева, просят сообщить об этом, позвонив на номер 8-983-634-17-06 или 8-902-160-02-58.

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