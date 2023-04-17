Акцию “Диктант Победы” в Иркутске проведут 27 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Диктант Победы в Иркутске в 2023 году состоится 27 апреля. Сейчас активно идет прием заявок на участие - многие иркутяне и жители области хотят проверить свои знания о Великой Отечественной войне. В прошлом году в акции приняли участие свыше 2000 жителей Иркутской области, а в этом году организаторы ожидают еще больше участников. “КП-Иркутск” расскажет, на каких площадках пройдет диктант и как на него зарегистрироваться.

Диктант Победы в Иркутске в 2023 году: площадки

Для проведения Диктанта Победы в Иркутске в 2023 году выделено свыше 400 площадок по всей области. Писать будут везде - в городах и селах.

- 296 площадок будут организованы на базе образовательных учреждений, 61 – на базе учреждений культуры: это библиотеки, дома культуры, центры досуга. Активное участие также принимают воинские части, силовые структуры, подразделения МЧС и Росгвардии, - рассказал координатор партийного проекта “Историческая память” Виталий Перетолчин.

В Иркутске в качестве основных площадок выбраны Иркутский госуниверситет, Иркутский научно-исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет путей сообщения и Иркутский юридический институт.

Диктант Победы в Иркутске в 2023 году: регистрация

Чтобы принять участие в Диктанте Победы в Иркутске в 2023, нужно заполнить заявку на сайте диктантпобеды.рф. Возрастных ограничений для участников нет - тест проходят и школьники, и взрослые. Написать диктант можно как в очном формате, придя 27 апреля на выбранную вами площадку, так и онлайн, на сайте Диктанта Победы.

Каждому участнику акции полагается сертификат, который также можно получить на площадке. Ценный бонус для выпускников: можно получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Право на получение дополнительных баллов для поступления имеют участники, набравшие максимальное количество баллов. При этом писать диктант нужно очно.

Набранные баллы можно увидеть в личном кабинете. Если вы хотите использовать их при поступлении в вуз, тогда нужно будет заполнить специальную форму.

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