Итоги Тотального диктанта - 2023 подвели в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники Тотального диктанта - 2023 уже могут узнать свои оценки, сообщают организаторы. 8 апреля жители Приангарья проверили свои знания в орфографии и пунктуации в 13-ый раз.

Самые масштабные площадки располагались в Иркутске. В том числе Иркутская областная научная библиотека имени И. Молчанова-Сибирского, где тест одновременно писали 152 человека, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (93 участника), а также бывший кинотеатр «Звездный» (90 участников). Всего в городе к проекту присоединились 680 сибиряков.

По словам координатора проекта Екатерины Зайцевой, самые распространенные ошибки среди иркутян были во фразе «нимало не исчерпал» - слово «нимало» писали как «ни мало», «не мало» и «немало». Также зачастую неправильно были написаны причастные обороты и прямая речь.

Напомним, в целом по России лидеры по ошибкам - «извне», «цивилизация», «кардинальный», «периферия». А ведь последние два были в числе 12 сложных слов, которые организаторы объявили накануне акции специально в помощь пишущим. Еще одна массовая ошибка – «ломоносовский уровень» с прописной буквы. А прозаика некоторые написали «про заек» - ну точно, как в старом анекдоте.

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