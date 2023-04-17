С 1 мая 2023 года пенсии в Иркутской области будет доставлять на дом только «Почта России» Фото: Даниил ОПАРИН

Совсем скоро наступит май. Какие изменения принесет нам новый месяц? Планируется несколько важных социальных новшеств. “КП-Иркутск” расскажет, что изменится в Иркутске с 1 мая 2023 года и кого это коснется.

Получение пенсии через “Почту России”

Одна из важнейших новостей - с мая доставлять пенсии на дом наличкой будет исключительно Почта России. Пенсионерам, которые получали выплаты на дом через альтернативные организации, не стоит волноваться - им будут приносить деньги в те же даты, что и обычно (это фиксированный день в период с 3 по 22 число текущего месяца, в зависимости от места проживания).

Однако если пенсию получали через альтернативные организации по доверенности, то этот документ нужно заранее переоформить.

- Пенсионеры, которым необходимо переоформить доверенность для получения пенсии, будут проинформированы заказными письмами. Информацию продублируют и СМС-рассылкой, - отметила заместитель управляющего Отделением СФР региона Ольга Сафонова.

Дополнительная выплата ко Дню Победы

Что еще изменится в Иркутске с 1 мая 2023 года? Ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей впервые начнут предоставлять жителям Иркутской области, награжденным знаком “Житель блокадного Ленинграда”, “Житель осажденного Севастополя”, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами во время Второй мировой войны. Ранее выплаты ко Дню Победы распространялись только на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Однако есть важный момент: большинство из тех, кому назначили новую выплату, имеют статус детей Великой Отечественной войны. Им уже полагается ежегодная выплата, ее размер в 2023 году - 5486 рублей.

- Принимая во внимание этот факт, новая выплата данной категории граждан будет осуществляться за вычетом суммы ежегодной денежной выплаты к Дню Победы, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Ремонт дорог и ограничение движения на улицах Иркутска

Весной, как обычно, начинается ремонт дорог и теплосетей. А вместе с тем - и перекрытие улиц. Так, в мае масштабные работы развернутся в Ленинском округе. Движение по улице Марии Ульяновой будет частично перекрыто в связи с проведением планового ремонта инженерных сетей. С 17 апреля по 2 мая 2023 года будет ограничено движение от пересечения с улицей Красный Путь до пересечения с Ленинградской. Далее с 3 по 22 мая будет закрыто движение от Ленинградской до Мира. Транспорт пустят по Маршала Говорова в двух направлениях. С 23 мая по 15 июня ограничат проезд по Марии Ульяновой от Мира до Сибирских Партизан.

Также в Иркутске до 9 мая введут ограничения для большегрузного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Напомним, в ближайшее время в Иркутске также планируют провести ремонт на девяти улицах, ведущих к социальным объектам города. Так, в списке улицы Зверева, Киевская, Свердлова, Ярославская, Полярная и другие. Подробнее об участках, на которых планируется ремонт, можно узнать здесь.

8 многодетных семей из Иркутской области получат автомобили

В мае 2023 года восемь семей из Иркутской области получат микроавтобусы - призы достанутся победителям конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям. В конкурсе принимали участие 26 семей из региона, у которых есть семь и более несовершеннолетних детей, в том числе - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкурс проходит в Иркутской области уже девятый год, за это время автомобили получила уже 51 многодетная семья из региона. Награждение победителей 2023 года пройдет в рамках областной выставки «Мир семьи. Страна детства», приуроченной к Международному дню семьи.

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