ТРЦ «Jam Молл» выставили на торги в Иркутске за 725 миллионов рублей. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Объект продажи - торгово-развлекательный центр Jam Молл по улице Сергеева - является одним из крупнейших в Свердловском округе. Собственник утверждает, что его общая площадь вместе парковкой составляет более 28 тысяч квадратов. Земельный участок, на котором находится здание - более 43 тысяч квадратов.

- ТРЦ незначительно удален от федеральной трассы, - отмечают авторы объявления о торгах. - В 5 минутах ходьбы расположены остановки троллейбусов, автобусов, маршрутных такси. Средний месячный арендный поток составляет 12 миллионов рублей. Продажа ТРЦ связана с банкротством владельца.

А тем временем отделения гемодиализа готовят к открытию в больнице Братского района, Братской городской больнице № 5 и Усть-Илимской городской больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

-Сейчас готовятся помещения, завершаются ремонтные работы. До конца года будет закуплено все необходимое оборудование, - рассказал чиновник.

Также известно, что будет увеличено число диализных аппаратов в Тайшетской районной больнице. А в медсанчасти ИАПО подрядчики уже занялись капремонтом помещения для расширения диализного центра. На эти цели из регионального бюджета собираются выделить почти 2 миллиона рублей.

Обновления вскоре коснутся и проезжих частей - в Иркутске собираются развернуть масштабные ремонтные работы на улице Терешковой. В планах отремонтировать 690 метров - от Челнокова до Лермонтова. Работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". На участке обновят покрытие проезжей части, обустроят тротуары, пешеходные переходы. Помимо этого, будут установлены ограждения и дорожные знаки. Также планируется установка лестниц и пандусов, замена бордюров и оборудование заездных карманов.

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