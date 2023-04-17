«Инот» и «бесчетный»: забавные ошибки в «Тотальном диктанте» 2023 и почему их совершают

Акция «Тотальный диктант» прошла в Иркутске уже 13-ый раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Акция «Тотальный диктант» прошла в Иркутске уже 13-ый раз. В этом году автором стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Из 677 участников, которые решили проверить свои знания русского языка, заветную пятерку смогли получить только 25 человек. Какие слова для сибиряков оказались самыми сложными? Выяснила «КП» - Иркутск».

Итак, больше всего орфографических ошибок жители областного центра сделали в написании слов «нимало» и «бессчетный».

- В данном случае слово «нимало» писалось слитно и через букву И. У иркутян же было множество вариаций: через букву Е, и раздельно, и слитно. Были использованы все возможные способы, - рассказывает координатор проекта «Тотальный диктант» в Иркутске Екатерина Зайцева. - Слово «бессчетный» писали с одной С.

Много трудностей доставили и знаки препинания. Особенно иркутяне путались с обособлением причастных и деепричастных оборотов.

Много трудностей иркутян доставили и знаки препинания. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Запятые ставили там, где не нужно и не ставили там, где они необходимы, - поясняет Екатерина Зайцева. - Отдельной сложностью стали кавычки. Многие участники «Тотального диктанта» в Иркутске почему-то поставили кавычки там, где прямой речи не было.

Ранее организаторы проекта сообщали, что в целом по России больше всего ошибок сделали в словах «извне», «цивилизация», «кардинальный», «периферия». Массовой ошибкой стал «ломоносовский уровень» - это словосочетание писали с прописной буквы. Досталось и слову «прозаик». Многие решили, что речь в данном случае идет про животное. В текстах встречался как «прозайка» и просто «зайка»… Досталось и еноту, которого написали через букву и.

Так почему же взрослые образованные люди совершают такие забавные ошибки? Филологи считают, что причиной может быть… технический прогресс.

- Мы стали меньше писать. Благодаря развитию технологий, мы на ходу печатаем сообщения и перестаем обращать внимание на запятые и орфографию, - поясняет Екатерина Зайцева. – И, несмотря на то, что гаджеты всегда под рукой и можно в любой момент зайти в Сеть, чтобы посмотреть правописание слова, мало кто делает это в действительности. Мол, зачем? Вроде и так сойдет.

К слову, у участников проекта есть возможность пройти онлайн-курс по русскому языку и тем самым «прокачать» свою грамотность. Многие готовятся к диктанту целый год!

- Когда я просматриваю работы и вижу, что на одной площадке диктант пишут четыре человека с одинаковой фамилией, это очень впечатляет. Участвуют целыми семьями! - восклицает Екатерина Зайцева. - Для некоторых это уже не просто проверка знаний, а традиция. Удивительно и то, что участвуют пожилые. Мне рассказали, что на одну из площадок пришли муж с женой - ей 96 лет, ему 94! Мужчина уже слабо видит и слышит, поэтому текст он печатал на свой печатной машинке. А еще очень радует, что после написания диктанта многие хотят узнать не только оценку, но и ошибки, чтобы провести над ними работу

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