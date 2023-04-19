В Иркутской области на трассе "Вилюй" 18 апреля в ДТП погиб 28-летний мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сигнал о ДТП поступил в 13:40 18 апреля 2023 года. Все случилось на 269-м километре федеральной автодороги "Вилюй" на территории Братского района. Там автомобиль "Тойота Краун" съехал с проезжей части, - передают полицейские.

Водитель машины скончался до приезда скорой помощи. Его жена, сидевшая в момент ДТП на пассажирском кресле, госпитализирована с травмами.

Тем временем в Иркутске продолжается голосование за объекты благоустройства. Выбор мест для реставрации и ремонта проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди вариантов скверы, детские площадки, общественные пространства, аллеи и парки, расположенных в 18-ти крупных городах региона и в Байкальске.

Для того, чтобы сделать свой выбор, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, выбрать необходимый регион и муниципальное образование. Далее вам представят предлагаемые проекты благоустройства. Участвовать в голосовании можно здесь.

Стали известны причины продажи ТРЦ Jam Молл в Иркутске. Владелец иркутского торгово-развлекательного центра признан банкротом. Об этом стало известно из сообщения о продаже объекта, которое выставили на сайте "Авито".

- ТРЦ незначительно удален от федеральной трассы, - отмечают авторы объявления о торгах. - В 5 минутах ходьбы расположены остановки троллейбусов, автобусов, маршрутных такси. Средний месячный арендный поток составляет 12 миллионов рублей. Продажа ТРЦ связана с банкротством владельца.

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