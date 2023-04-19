«Больше расставаться мы не хотим»: в Иркутске сестры встретились спустя 43 года разлуки

Зинаида Сивкова и Алла Романюк потеряли друг друга 43 года назад. Фото: из личного архива героини публикации

63-летняя Зинаида Сивкова и 57-летняя Алла Романюк – двоюродные сестры. Они потеряли друг друга 43 года назад. Родина их семей – в Тернопольской области, на Западной Украине. А встретились женщины спустя столько времени… в Иркутске!

Связь оборвалась 40 лет назад

- После свадьбы мои родители часто любили ходить в соседнюю деревню на танцы. Однажды там мама познакомилась с девушкой по имени Зина. Подружились! А когда я родилась, меня даже назвали в ее честь, Зиной, - начинает свою историю иркутянка Зинаида Сивкова. – А потом Зина вышла замуж за брата отца, Михаила. На свет появилась дочка Алла, моя двоюродная сестра. Следом еще двое сыновей. Причем они мне двоюродные и со стороны мамы тоже! Это удивительно, но младшая сестра отца и дяди Миши вышла замуж за родного брата мамы. Вот такая у нас история.

До 4-х лет Зина вместе с родителями жила на Украине. Но в конце 1963 года ее семья покинула родину.

Несколько лет родственники поддерживали тесную связь. Фото: из личного архива Зинаиды Сивковой

- На Украину из лагерей начали возвращаться те, кто поддерживал фашистов в годы войны. Становилось небезопасно. Участились случаи пакостей людям, которые воевали в рядах советской армии и поддерживали советскую власть. То дом подожгут, то украдут что-нибудь, - рассказывает Зинаида. – В поисках лучшей жизни, родители приняли решение уехать. В России знакомые были только в Якутии, мы перебрались туда.

Михаил и Зинаида остались на Украине. Несколько лет родственники поддерживали тесную связь, каждый год приезжали в отпуск, общались друг с другом. Все праздники большая семья проводила вместе: встречали Новый год, колядовали, ходили в церковь на Пасху. Девочки, Зина и Алла, дружили, делились секретиками.

Больше сорока лет сестры не знали друг о друге ничего. Фото: из личного архива Зинаиды Сивковой

В 80-е годы на Западной Украине отношение к людям, которые поддерживали все русское стало еще хуже, поэтому родители Зины перестали ездить туда совсем.

Окончив 8-ой класс, Алла поступила в Каменец-Подольский техникум пищевой промышленности. Там познакомилась со своим будущим мужем Анатолием. В 1985 году они поженились и как молодые специалисты были направлены на работу в Ярославль, где и остались жить. В это время Зина уже была студенткой, училась в одном из институтов Иркутска. Получила образование, вышла замуж, родила сына и со временем перевезла родителей из Якутии к себе. Больше сорока лет сестры не знали друг о друге ничего.

«Зина, я приезжаю в Иркутск!»

- Адреса у меня ее не было. Да и спросить на тот момент уже не у кого. Мама Аллы очень рано умерла. Связь с другими родственниками тоже прервалась. Одни уже ушли из жизни, другие сменили место жительства. Но мы часто вспоминали об Алле и ее братьях, думали, как сложилась их жизнь, - рассказывает Зинаида. – Моя мама очень любила Аллу и ее маму. Она всегда мне говорила, что ее нужно найти.

Первым делом, сибирячка решила отыскать родственницу в социальных сетях. Фото: из личного архива Зинаиды Сивковой

Но как это сделать? Первым делом, сибирячка решила отыскать родственницу в социальных сетях. Женщина ввела в поиске девичью фамилию и имя Аллы и нашла нужную страничку. Но сестра, как оказалось, туда заходила редко и ответа бы пришлось ждать очень долго. Тогда Зинаида попробовала найти сестру по фамилии мужа, которую узнала на страничке Аллы, просто вбив в строчку поисковика. Повезло! По запросу определился номер телефона супруга Аллы.

- Написала мужу Аллы, что я Зина Павлюк и прошу его передать мой номер телефона сестре для связи. Позже узнала, что он опешил в этот момент. Ведь Зина Павлюк – это имя и фамилия его тещи, которой уже давно нет в живых, - рассказывает Зинаида. - Но просьбу мою выполнил. Алла перезвонила мне тем же вечером.

Вскоре Алла и вовсе обрадовала Зинаиду новостью: она с мужем летит в Иркутск. Фото: из личного архива Зинаиды Сивковой

Женщины начали общаться чаще. А несколько недель назад Алла и вовсе обрадовала Зинаиду новостью: она с мужем летит в Иркутск. Оказалось, что их дети сделали им подарок: купили билеты на самолет и оплатили проживание в гостинице.

- Когда она мне это сказала, у меня мурашки побежали по коже. Я очень хотела увидеть сестру, но волнение присутствовало сильное, - признается Зинаида. – К тому же, я работаю государственным служащим, у меня довольно много обязанностей, поэтому боялась, что не получится выделить достаточно времени для Аллы. Но все получилось!

Уже ждут новой встречи

Днем, 12 апреля, Зинаида стояла в аэропорту Иркутска, пристально всматриваясь в лица пассажиров прибывшего рейса. Женщина признается, что она боялась не узнать сестру.

- Я даже нарисовала плакат с подписью «Сестра, я жду тебя», - рассказывает Зинаида. – Но он мне не понадобился! Увидев друг друга, мы не смогли сдержать слез. Общались целый день и ночь. Вспоминали близких, наше детство, плакали. Алла рассказала о своей работе, семье, детях. Она уже трижды бабушка! У них семейный отраслевой бизнес. Сестра призналась, что у нее были точно такие же страхи, как и у меня, когда она летела в Иркутск. А еще я узнала, что все эти годы, она тоже хотела найти нас, но не знала мою фамилию по мужу. Даже думала обратиться в программу «Жди меня»!

Пять дней сестры провели вместе. Ездили на Байкал, в Тальцы, посетили достопримечательности Иркутска, были в филармонии и театре. Сибирячка признается, что между ними как будто и не было этих сорока лет разлуки! Особенно яркие впечатления родственницам подарила поездка в Тальцы.

Всю неделю сестры провели вместе. Фото: из личного архива Зинаиды Сивковой

- Вот эти старинные вещи, печи, настилы во дворе. Все это напомнило нам детство, близких, бабушек и дедушек. Мы словно окунулись в то время, - вспоминает Зинаида. – Расставаться было тяжело. Снова плакали. В аэропорту Алла прощалась с моей мамой по телефону перед посадкой. Мама была счастлива, что смогла повидаться со своей племянницей. И сестра пообещала, что обязательно приедет к нам снова.

Сама Зинаида в будущем тоже планирует навестить вновь обретенных родных в Ярославле. Сибирячка уверенно заявляет, что больше расставаться на столько лет сестры не планируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мучился почти неделю: в Иркутской области девятимесячный мальчик погиб, обварившись кипятком в детской кроватке (подробнее)

«Он всегда повторял: «Своих не бросаем». Многодетный отец героически погиб в зоне СВО, закрыв собой командира части (подробнее)

Третья неделя на МРОТе: Нашла простой и действенный способ экономить на всем, не впадая в депрессию (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграмм, группы ВК и Одноклассниках