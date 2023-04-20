"Вернешься с СВО, тогда и выйду за тебя замуж!": раненый боец из Ангарска сыграл свадьбу с любимой во время реабилитации

Александр до СВО работал автослесарем, а Татьяна - повар. Фото: администрация Ангарского городского округа.

Татьяна и Александр, теперь уже Фокины (имена героев изменены в целях безопасности бойца – прим. ред.), вместе уже 2,5 года. Встретились случайно, благодаря общим друзьям в Ангарске. Тогда 43-летняя Татьяна только что развелась с мужем, а 47-летний Александр отходил от смерти первой супруги... Несмотря на то, что у обоих за плечами - личные трагедии, пара сумела построить новые, крепкие отношения. Не стало помехой и то, что Александр отправился на СВО.

На первое предложение ответила «нет»

- После первой встречи еще пару раз виделись, а потом как-то перестали общаться. Пока в один день вдруг не позвонил Саша. Просто так, без повода. Снимаю трубку, а он мне: "Сейчас приеду, увидимся", - с улыбкой рассказывает сибирячка. - С тех пор мы сблизились.

Александр до СВО работал автослесарем, а Татьяна - повар. Она часто уезжала трудиться на вахту, а он покорно провожал и встречал любимую. Что интересно, у обоих уже взрослые дети. Дочери Татьяны на тот момент был 21 год, сыну Александра - 21 года, а дочке - 20. Они между собой давно знакомы, поэтому новость о том, что у родителей начались романтические отношения, их только обрадовала.

- Вскоре после знакомства Александр подарил мне на день рождения кольцо и предложил руку и сердце, - откровенничает Татьяна. - Честно, я не думала, что снова выйду замуж. Хотела просто встречаться, проводить вместе время. Но он упрямый, моих отказов не испугался. Продолжил добиваться меня и ждать с вахт.

Ушел добровольцем на СВО

А в декабре прошлого года настала очередь Татьяны ждать суженого. Ведь мужчина отправился добровольцем на СВО.

- С начала специальной военной операции Александр загорелся идеей - поехать на линию соприкосновения и еще раз отдать долг Родине. У него за плечами уже есть опыт службы в ВДВ и участия в боевых действиях в Чечне. Под частичную мобилизацию он не попал, поэтому сам пошел в военкомат, где ему сначала отказали. Но через время приняли, - рассказывает сибирячка. - Правда, для меня это был сюрприз.

Мужчина решил подписать контракт до июля 2023 года. О том, что уходит на СВО, он сказал Татьяне уже после того, как документы были готовы. Прятал их в бардачке машины… Ведь знал, что если Татьяна найдет, то отпускать не захочет.

- Как я отреагировала? Плакала, конечно. Но нашлась, чем удивить его в ответ. Сказала: «Вот когда вернешься с СВО, тогда и выйду за тебя замуж!», - восклицает женщина.

Слово сдержала

А дальше - месяцы тревожного ожидания. Все ли в порядке? Жив ли? Здоров? И вот в марте 2023 года Александр наконец-то позвонил любимой. Сообщил: "Лежу в госпитале. Ничего серьезного. Спрыгнул с боевой машины пехоты и получил травму"… А 6 апреля его отправили на месяц домой - на реабилитацию.

Тут-то Татьяне и пришлось сдержать слово! И сказать любимому заветное "да", когда он снова преподнес кольцо. Брак зарегистрировали 20 апреля в ангарском ЗАГСе.

- Скромно, без шикарных нарядов и пышных гуляний, зато душевно, - смеется Татьяна. - А после поехали в гости к родным - отмечать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписались спустя 7 лет отношений: боец СВО из Черемхово приехал в отпуск и сыграл свадьбу с любимой (подробнее)

«Лучше я, чем вы, ребята»: семья Героя России Максима Концова встретилась с бойцами, которых он спас ценой своей жизни (подробнее)

Своих не бросаем! Марафон в поддержку участников СВО из Иркутской области пройдет 24 апреля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал