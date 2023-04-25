Застрелили и украли 2 млн рублей: обвиняемые в убийстве инкассатора в Иркутске ответят перед судом Фото: СУ СКР по Иркутской области

Преступление 12-летней давности раскрыли в Иркутске. По версии следствия, 6 июня 2011 года на улице Байкальской напали на инкассатора - заместителя директора одной из транспортных компаний.

- Один из мужчин произвел в потерпевшего несколько выстрелов из пистолета с глушителем, после чего злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Подозреваемые скрылись на автомобиле Honda Orthia, который в дальнейшем сожгли в лесу. В этот же день 48-летний потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.

Летом 2022 года полицейские вышли на след возможных преступников, которых не удалось вычислить тогда. Задержали двух 39-летних мужчин. А дома у каждого из них нашли оружие: пистолеты, автомат и боеприпасы.

- Мы напали напали на человека, который выносил сумку с деньгами. Машина, на которой совершили это дерзкое ограбление, разбой, была темного цвета, универсал. Машину старались ставить поближе ко входу, откуда выходил человек с деньгами, - рассказал один из обвиняемых на видео СУ СКР.

СК закончил расследовать уголовное дело, прокуратура Иркутской области утвердила обвинение. Мужчины ответят перед судом по трем статьям: убийство, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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