Застрелили и украли 2 млн рублей: обвиняемые в убийстве инкассатора в Иркутске ответят перед судом
Фото: СУ СКР по Иркутской области
Преступление 12-летней давности раскрыли в Иркутске. По версии следствия, 6 июня 2011 года на улице Байкальской напали на инкассатора - заместителя директора одной из транспортных компаний.
- Один из мужчин произвел в потерпевшего несколько выстрелов из пистолета с глушителем, после чего злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Подозреваемые скрылись на автомобиле Honda Orthia, который в дальнейшем сожгли в лесу. В этот же день 48-летний потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.
Летом 2022 года полицейские вышли на след возможных преступников, которых не удалось вычислить тогда. Задержали двух 39-летних мужчин. А дома у каждого из них нашли оружие: пистолеты, автомат и боеприпасы.
- Мы напали напали на человека, который выносил сумку с деньгами. Машина, на которой совершили это дерзкое ограбление, разбой, была темного цвета, универсал. Машину старались ставить поближе ко входу, откуда выходил человек с деньгами, - рассказал один из обвиняемых на видео СУ СКР.
СК закончил расследовать уголовное дело, прокуратура Иркутской области утвердила обвинение. Мужчины ответят перед судом по трем статьям: убийство, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело нашли у автосервиса: без вести пропавшую женщину в Забайкалье нашли убитой
В Забайкалье 23 апреля нашли убитой без вести пропавшую женщину (подробности)
Били втроем: полицейский поехал на поиски пропавшей женщины, но стал жертвой нападения ее приятелей
В кафе в Усть-Ордынском полицейский выстрелил в посетителя (подробности)
Тело нашли на высоте 2600 метров: иркутский турист умер во время похода на Мунку-Сардык
Турист из Иркутска умер во время похода на вершину Мунку-Сардык в Бурятии (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал