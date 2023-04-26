Выпили таблетки и не смогли дышать: две женщины из Бурятии попали в реанимацию из-за неправильно принятых лекарств

Обе женщины пробыли в реанимации больше недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Бурятии рассказали о двух жительницах Улан-Удэ, которые довели себя до реанимации из-за необдуманного приема лекарств.

Оба случая произошли в марте этого года. Первая пациентка – 39-летняя женщина, которая с детства страдала от бронхиальной астмы. 13 марта она почувствовала себя плохо и по привычке приняла лекарства, которые обычно помогали ей до этого случая. Поскольку легче не становилось, женщина вновь обратилась за помощью к таблеткам и пила их до тех пор, пока из-за передозировки не возникла дыхательная недостаточность. Сибирячка самостоятельно пришла в приемный покой РКБ имени Семашко, откуда ее в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Похожая история с самостоятельным назначением препаратов произошла и с другой пациенткой. Вечером, 27 марта, 43-летняя жительница соседней республики заметила, что у нее повысилась температура. Она знала, что из-за индивидуальной непереносимости не может использовать те жаропонижающие лекарства, которые обычно помогают при такой ситуации. Тогда женщина самостоятельно приняла другой, более сложный препарат. Решение оказалось ошибочным, так как в его составе тоже находилось запрещенное для нее вещество. К утру у сибирячки появились удушье и одышка. В тяжелом состоянии пациентку в реанимацию доставила уже скорая.

- Обе женщины пробыли в реанимации больше недели. Из них - четыре дня находились на аппарате искусственной вентиляции легких, так как не могли самостоятельно дышать. Благодаря профессиональной работе реаниматологов, их состояние удалось стабилизировать. Вскоре обе пациентки вернулись к привычной жизни, - рассказали в Минздраве Бурятии.

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