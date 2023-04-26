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Происшествия26 апреля 2023 12:41

Стали известны подробности ДТП с пятью погибшими в Иркутском районе

В автомобиле была целая семья
Елена СИНИЦА
Стали известны подробности ДТП с пятью погибшими в Иркутском районе. Фото: прокуратура региона

Стали известны подробности ДТП с пятью погибшими в Иркутском районе. Фото: прокуратура региона

В среду, 26 апреля, стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Иркутском районе. Столкновение легковушки и фургона унесло жизни пятерых жителей. В прокуратуре Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск рассказали новые подробности.

- В автомобиле была семья: родители, бабушка, двое детей - 12 и 9 лет. Уточним, что машина была еще на зимней резине, - говорят в прокуратуре.

Напомним, что иномарка и грузовик столкнулись на трассе на территории Маркова. Момент аварии попал на кадры видеорегистратора. На видео можно заметить, что водитель иномарки пытался резко затормозить, но аварии избежать не удалось.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего. К месту происшествия выезжал также прокурор Иркутского района. Подробности о случившемся ДТП вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

ЧППроисшествия: ЧП