Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2023 года: как изменится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2023 года утверждается за несколько дней до празднования Великой Победы. Традиционно, в этот день продлевают работу автобусов, трамваев и троллейбусов до поздней ночи, примерно до 24.00, чтобы все, кто приедет в центр города на Парад Победы, торжественные концерты и салют, не тратились на такси, а успели вернуться домой на общественном транспорте. Кроме того, во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы обычно ограничивают проезд по центральным улицам Иркутска.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2023 года: как изменится

Пока точного расписания общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2023 года, как и схемы перекрытия дорог, еще нет, эта информация будет опубликована ближе к дате. Однако уже известно, как изменится схема движения общественного транспорта в центре города 3, 6 и 7 мая - в эти дни состоятся репетиции Парада Победы.

- Во время проведения тренировок подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона вечером 3, 6 и 7 мая будет закрыт проезд по площади перед зданием правительства региона, - пояснили в администрации Иркутска. - В связи с этим 3 мая с 18.00 до 21.00, 6 мая с 17.00 до 22.00, 7 мая с 17.00 до 22.00 изменятся схемы движения общественного транспорта.

Так, автобусы №№ 3, 11, 16, 20, 23, 40, 49, 67, 80 по дороге в центр Иркутска после Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. На обратном пути - после улицы Ленина транспорт пойдет по Канадзавы, Марата, Чкалова. Важно! Через остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» автобусы проезжать не будут.

Далее. Автобусы №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 по пути в центр, после Чкалова также поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. А в обратном направлении после Карла Маркса транспорт свернет на Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки на Сухэ-Батора и сквере имени Кирова временно отменяются.

Транспорт, курсирующий по маршрутам №№ 7к, 90, при следовании из центра после улицы Ленина пойдет по Канадзавы, Марата, Чкалова, без остановки на площади графа Сперанского.

Автобусы № 74 после улицы Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина. Остановку «Сквер имени Кирова» временно исключат.

Автобусы №№ 12, 16к проследуют до остановки «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина транспорт пойдет по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановок «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» не будет.

Маршрут № 8 при следовании в центр после Чкалова пройдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова; из центра – после Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» (на Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 28 при следовании в центр после Чкалова будет направлен по Марата, Свердлова, Ленина и Желябова; в обратном направлении – после Карла Маркса по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту, исключая остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора».

Движение маршрута № 56 при следовании из центра города в предместье Радищева после улицы Ленина направят по Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей; из Радищева в центр – после улицы Рабочая транспорт пойдет по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина и далее по обычному маршруту, минуя остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей» (из центра Иркутска), «Площадь графа Сперанского». При следовании в предместье Радищева будет введена дополнительная остановка «Цирк» на улице Желябова.

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