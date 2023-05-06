"В доме слышали гул, а счета за свет выросли в 20-40 раз": нелегальную майнинг-ферму накрыли жильцы девятиэтажки в Иркутске

Нелегальную майнинг-ферму накрыли жильцы девятиэтажки в Иркутске. Фото: Анастасия Казакова

Нелегальные майнинг-фермы в Иркутске накрывают одну за другой: то в коровнике, то в медучреждении, то в жилом доме. Очередную обнаружили в цоколе девятиэтажки на улице Баумана в Ново-Ленино. Причем незаконный бизнес по добыче криптовалюты раскрыли сами жильцы дома.

Счета за свет - в 20-40 раз выше обычных

В начале апреля они получили баснословные счета за общедомовое имущество - в 20-40 раз выше обычных! Оказалось, такие суммы накапали за свет в подъезде.

Жители девятиэтажки на улице Баумана в Ново-Ленино сами обнаружили ферму. Фото: Анастасия Казакова

- Недавно установили энергосберегающие лампочки, которые реагируют на шум, и не горят, пока в подъезде никого нет. Но даже если бы мы держали свет включенным 24/7, все равно не могло бы потратиться столько энергии, - рассказывает КП-Иркутск 28-летняя Анастасия Казакова. - Конечно, первым делом мы обратились в управляющую компанию за разъяснениями. Там сказали, что в доме есть неплательщики, и нам раскидали их долги за 2022 год. Но все равно ситуация не укладывалась в голове.

Поговорив с соседями, Анастасия узнала, что многие заметили странный гул, доносящийся из-под пола на первом этаже. Кто-то списывал шум на систему отопления, кто-то - на вентиляцию кафе, которое располагается в цоколе. Говорят, что иногда даже чувствовали запах гари.

Главной уликой стали счета за свет, которые были в 20-40 раз выше обычных. Фото: Прокуратура Иркутской области

- Вечером 3 апреля соседка позвала меня сходить, поискать, что и где гудит, - говорит Анастасия. - В 22.00 мы вышли "на разведку". На улице уже было прохладно, но когда мы подошли к окну в цоколе, откуда и шел гул, нас обдало теплым воздухом. Заглянув в окно, мы увидели в помещении много горящих зеленых лампочек. Пазл сложился! Вот она, причина наших бед…

28-летняя Анастасия Казакова вместе с соседями провела собственное расследование. Фото: Анастасия Казакова

Нашли 36 машинок для добычи криптовалюты

На следующий день женщины позвонили в Иркутскэнергосбыт. Специалисты приехали, чтобы замерить показания. Жильцы подъезда направили в управляющую компанию просьбу устранить нелегальную ферму по добыче криптовалюты. А утром 7 апреля нагрянула прокуратура и МЧС.

- Сначала представительница прокуратуры позвонила хозяину помещения, попросила приехать и отрыть дверь, чтобы войти, проверить. Но нам отказали, - говорит сибирячка. - Дверь пришлось вскрывать.

Из подвала вынесли 36 машинок. Фото: Прокуратура Иркутской области

Оказывается, помещение было шумоизолировано, поэтому гул мешал жильцам не так сильно, как мог бы. Оттуда вынесли 36 машинок. Жильцы предполагают, что майнинг-ферма работала около года.

- Незаконная майнинговая деятельность пресечена. Материалы проверки прокуратура направила в полицию для осуществления уголовного преследования виновных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Возбуждение уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве. - Кроме того, прокуратурой руководителю управляющей компании внесено представление.

По словам жильцов, управляющая компания обещала сделать перерасчет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где еще находили фермы

Майнинг - «головная боль» Иркутской области. Прокуратура частенько «вскрывает» незаконные фермы по добыче криптовалюты. Так, в марте 25 машинок нашли в одной из школ Шелехова. Это заметили тоже после скачка потребления энергии. В этом же месяце нелегальную ферму накрыли в Ангарске: бизнесмен расположил больше 60 машинок в крестьянско-фермерском хозяйстве, а точнее, прямо в коровнике! А в феврале из-за незаконного майнинга вспыхнул пожар на улице Лесной в Иркутске. К счастью, жертв удалось избежать.

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